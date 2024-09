Kreisklasse 3 D/I: FC Moosburg trifft mit sechs Toren nach Belieben - Freising mit Remis

FC Moosburg – FSV Pfaffenhofen II 6:0 (3:0). Wenn der Erste gegen den Letzten spielt, dann hat eine Mannschaft zwar viel zu verlieren – andererseits kann es aber auch hoch ausgehen. Die Moosburger als Spitzenreiter machten ihre Hausaufgaben diesmal ganz seriös und erhöhten den Stand in ihrem Torkonto auf 23 Einschläge in fünf Spielen. In der gewiss noch jungen Saison sind das statistisch 4,6 Treffer pro Partie. Das ist schon eine Ansage. Hinzu kommt: Thomas Vogl führt mit bereits sieben Treffern die Kreisklassen-Torschützenliste an. Und: Unter den zwölf Spielern der Liga mit drei oder mehr Toren befinden sich vier Moosburger. Gegen Pfaffenhofen machte Tormaschine Vogl erst einmal einen geschmeidigen Hattrick (25./36./43.), und dann durften mit Vitus Hilz (52.), Jakob Schmid (65.) und Johannes Delling (90.+2) auch andere Akteure ihre Spitzenplätze in der Statistik sichern.

Erst kommt der FC Moosburg und dann der Rest. In der Kreisklasse deutet derzeit so ziemlich alles auf die Dreirosenstädter als potenziellen Meister hin. Der Absteiger aus der Kreisliga gewann mühelos mit 6:0 gegen den FSV Pfaffenhofen II. Dahinter kamen die beiden ersten Verfolger vom SV Marzling und SC Freising nicht über torlose Nullnummern hinaus.

SV Marzling – SV Hörgertshausen 0:0. Die beiden genannten Vereine gehören zu dem Kreis an Teams, die man sich allgemein im Kampf um die Plätze hinter dem FC Moosburg vorstellen kann. Und beide lieferten sich nun ein 0:0 der besseren Art. Marzling hatte insgesamt mehr vom Spiel und über die 90 Minuten auch genügend Chancen, um das Match zu gewinnen. Trainer Jochen Jürgens bedauerte es deshalb, dass man schon in der Anfangsphase aus sieben Ecken und drei weiteren Standards in Strafraumnähe zu wenig gemacht habe. Aber die defensiv kompakten Hörgertshausener verteidigten alles konsequent weg. Der Gast hatte in der ersten Hälfte auch selbst eine Doppelchance. Am Ende jedoch war Marzling dem Sieg etwas näher. Leben konnten beide Mannschaften mit dem Unentschieden.

Besonderheit am Rande: In Marzling konnte sich niemand an den Tag erinnern, an dem der SVM zuletzt Null-Null auf dem eigenen Platz gespielt hat. Neben dem FC Moosburg bleibt Marzling damit die zweite noch ungeschlagene Mannschaft in der Kreisklasse.

SC Freising – TSV Paunzhausen 0:0. Nebenan wurden zahlreiche Hendl immer brauner und Kinder kreischten in den Fahrgeschäften des Volksfests. Die Fans des SC Freising verbrachten derweil eher beschauliche 90 Minuten, bis sie dann ein paar Meter weiter Partystimmung genießen durften. Das Kreisklassenspiel gegen Paunzhausen war torlos und recht zäh. Zur Pause musste der Sportclub sogar froh sein, nicht hinten zu liegen. Paunzhausen hatte deutliche Vorteile. SCF-Torwart Rene Kaiser allerdings hielt mit zwei Top-Paraden das Unentschieden fest. Nach der Pause war die Begegnung ausgeglichener. Somit ging das Remis auch irgendwie in Ordnung – mit leichten Vorteilen für Paunzhausen.

FC Neufahrn – FVgg Gammelsdorf 3:0 (2:0). Die bisherige Saison des FC Neufahrn war bis zum Anpfiff dieser Partie eine einzige Tragödie. Mit einem Punkt aus vier Spielen rangierte der FCN auf dem letzten Platz, obwohl er so gar nicht wie ein Schlusslicht aufgetreten war. Nun gegen Gammelsdorf wurde der Bock umgestoßen – dank Toren von Vladyslav Bukhalo (3.), Daniel Mößner (14.) und Tobias Hager (73.). „Endlich haben wir uns belohnt für unsere bisherigen Leistungen“, sagt Trainer Andreas Voggt. Die in der Vergangenheit stets für offensives Spektakel bekannten Gammelsdorfer konnten sich in Neufahrn kaum durchsetzen und müssen sich wohl auf den Abstiegskampf einstellen, wenn sie weiter so harmlos bleiben. Die beste Szene der Gäste war ein Pfostentreffer, wobei Neufahrn selbst auch noch die eine oder andere gute Möglichkeit hatte. Am Ende ging das 3:0 in Ordnung. Trainer Voggt verbindet das Ergebnis nun auch mit der Hoffnung, dass der erste Sieg dem Aufsteiger Selbstvertrauen bringt – und man künftig für den betriebenen Aufwand mehr Ertrag erhält.

SpVgg Zolling – SC Massenhausen 1:1 (0:0). Am Ende war das Unentschieden natürlich glücklich für die Zollinger, weil Andreas Kreitmeier erst mit dem Schlusspfiff einnetzte (90.+8). Zuvor hatte Amar Loncar die Massenhausener in Führung gebracht. Zolling arbeitete allerdings hart für den Ausgleich und hatte sich den finalen Dusel dann auch irgendwo verdient. Das Remis ist im Großen und Ganzen auch leistungsgerecht. Am Ende gab es in einer unterhaltsamen Begegnung auf beiden Seiten einige Momente, in denen man das Spiel für sich hätte entscheiden können. Mit nun neun Zählern aus sechs Spielen ist Aufsteiger Massenhausen auf Tabellenplatz vier geklettert – und damit definitiv die Überraschungsmannschaft der ersten Saisonwochen. Auch Zolling (Rang acht, sieben Punkte) zeigt sich stark verbessert im Vergleich zur vergangenen Saison, in der man zeitweise wie ein Absteiger spielte und nur glücklich in der Relegation den Klassenerhalt schaffe.

Istanbul Moosburg – BC Uttenhofen 2:4 (1:2). In der vergangenen Saison gehörten die Moosburger zu den besten Mannschaften der Liga, aber heuer muss man kleinere Semmeln backen. Das Spiel gegen den Aufsteiger wäre eine Chance gewesen, sich von den hinteren Plätzen abzusetzen. Doch diesmal hatten die Moosburger defensiv zu viele Probleme. Mit den nun 19 Gegentreffern hat Istanbul einen Schnitt von mehr als drei Gegentore pro Spiel: der schlechteste Wert der Liga. Den Doppelschlag von Giuseppe Iapalucci (27./38.) konnte Istanbul noch ausgleichen – dank des Doppelpacks von Yusuf Degirmenci (41./51.) Uttenhofen legte dann aber durch Luca Schlittenbauer (57.) und den dritten Treffer von Iapalucci (65.) nach. (Nico Bauer)