Kreisklasse 2: Spitzenspiel in Rottach-Egern – Nachbarschafts-Duell für Holzkirchen-Reserve

Fast ein kompletter Spieltag wird aus Landkreissicht am heutigen Mittwochabend in der Kreisklasse 2 nachgeholt. DJK Darching reist nach Holzkirchen.

Der FC Rottach-Egern empfängt um 19.30 Uhr den TSV Otterfing zum Spitzenspiel. Zeitgleich tritt die DJK Darching zum Nachbarschaftsduell beim TuS Holzkirchen II an. FC Rottach-Egern – TSV Otterfing Mi, 19.30 Uhr Als Tabellenzweiter empfängt der FC Rottach-Egern, der noch ein weiteres Nachholspiel ausstehen hat, heute Abend den punktgleichen Spitzenreiter aus Otterfing. Beide Teams waren am Sonntag siegreich (wir berichteten) und gehen mit breiter Brust in die Partie.

„Wir hoffen auf einige Rückkehrer aus dem Krankenstand und dass unser Kader nicht wieder so dünn besetzt ist, wie in Bad Tölz“, sagt FC-Trainer Bernhard Gruber vor der Begegnung. Er sieht die Gäste als Aufstiegsaspirant und Favorit im Spitzenspiel. „Bei uns muss wieder alles zusammenpassen, um in die Nähe eines Punktgewinns zu kommen. Das Spiel ist für uns ein Bonusspiel, vielleicht bekommen wir ja einen Bonuspunkt“, erklärt Gruber weiter. Er hofft nach den starken Leistungen seines Teams heute Abend auf eine große Kulisse.