Kreisklasse 2: Gaißach siegt klar – Tölz gegen Baiernrain nur knapp: „Besonders wichtige Punkte“

SG Hausham – FF Geretsried 2:3 (0:3) – Zwar wurde es am Schluss nochmal spannend in Hausham, aber Gästetrainer Johann Latanskij fand den Auftritt seiner Fußball-Freunde dennoch „überragend“. Vor allem in der ersten Halbzeit hatte er seine Mannschaft „voll überlegen“ gesehen. In der achten Minute trat Edis Ibrahimovic den Ball aus der Drehung zur Geretsrieder 1:0-Führung ins lange Eck. In der 21. Minute legte der Torschütze für Niklas Keilwerth auf, der auf 2:0 erhöhte. Nur sieben Minuten später nahm Keilwerth den Ball, umkurvte SG-Torhüter Tobias Magritsch und schob zum 3:0 ein. „In der zweiten Halbzeit haben wir etwas weniger gemacht“, moniert Latanskij.

So fand Hausham noch einmal ins Spiel. Kilian Siglreitmeier erzielte per Kopfball (74.) den 1:3-Anschlusstreffer, Benedikt Schauer verkürzte per Freistoß auf 2:3 (79.). Das sie nicht mit hängenden Köpfen die Heimreise antreten mussten, verdankten die Fußball-Freude ihrem Torhüter Athanasios Kourdelakis, der in einer Eins-gegen-Eins-Situation die Nerven bewahrte und seinem Team die Punkte rettete. Latanskij: „Am Ende mussten wir es uns verdienen, aber wir haben den Sieg voll verdient.“

FC Rottach-Egern – SG Ascholding/Thanning 2:0 (1:0) – Florian Rensch war fassungslos. „Ich habe schon vieles erlebt als Trainer, aber so etwas noch nicht“, erklärt der Coach der SG Ascholding/Thanning, nachdem er „eines unserer besten Spiele“ gesehen hatte und trotzdem mit 0:2 die Heimreise antreten musste. „Das ist eine sehr bittere Niederlage, weil wir die klar bessere Mannschaft waren“, meint Rensch, der das Chancenverhältnis gefühlt mit „50:2“ für sein Team berechnete.

Allerdings wurden selbst „Monsterchancen“, wie der Trainer die Gelegenheiten von Kilian Kranz (FC-Torwart Mario Weiß bekam gerade noch die Hand an den Ball), Marinus Poschenrieder (trat aus drei Metern den Ball neben das Tor) und Tomas Paciaroni (schoss aus acht Metern frei vor dem Tor vorbei) aus den ersten 20 Minuten bezeichnete – nicht verwertet, während der Tabellenführer eine „Einladung“ der Gäste in der 14. Minute dankend annahm. Das 2:0 fiel in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter. „Wir dürfen uns nicht beschweren. Es ist Wahnsinn, dass wir aus so einer Fülle an Chancen kein Tor gemacht haben“, fasst Rensch zusammen. „Das Ergebnis stellt das Spiel auf den Kopf.“

SG Gaißach/Wackersberg - DJK Waldram II 5:2 (3:0) – Ein verdienter Sieg der Hausherren, der durch einen schnellen Führungstreffer von Lorenz Hartl (5.) begünstigt wurde. Fortan zeigte die SG eine gute Leistung, es wurde ruhig gespielt, Waldram II hatte kaum gute Möglichkeiten. Der 3:0-Vorsprung zur Pause ging völlig in Ordnung. Peter Zehetmaier (12.) hatte schon bald auf 2:0 erhöht, und erneut Zehetmaier (45.+2) verwandelte kurz vor dem Seitenwechsel einen Strafstoß.

Nach der Pause stellten die Gäste auf drei Angreifer um, erzielten durch Max Kampa (55.) den Anschlusstreffer. Davon zeigten sich die Gastgeber nicht geschockt: Mathias Beutelrock (57.) mit einem verwandelten Elfmeter und Stefan Schwaiger (63.) bauten die Führung auf 5:1 aus, ehe Josef Blöckner (76.) mit einem Strafstoß verkürzte.

Nach klarer Überlegenheit der Platzherren in der ersten Halbzeit konnte Waldram die Partie nach Wiederbeginn etwas offener gestalten. In Gefahr geriet der Sieg für die Mannschaft von Thomas Angermeier jedoch nicht. Der SG-Trainer: „Mit unserem Auftritt in der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden. Wir haben geradelinig und schnörkellos agiert.

Im zweiten Abschnitt haben wir uns etwas von unserem Konzept abbringen lassen.“ DJK-Coach Christian Gampl: „Der Sieg von Gaißach geht in Ordnung. Wir haben die Partie in der ersten Halbzeit verloren. Nach der Pause waren wir mutiger. Den klaren Rückstand wettzumachen, war nicht mehr möglich.“

Rot-Weiß Bad Tölz – SG Baiernrain/Dietramszell 4:3 (1:2). – Keine Rücksicht auf das Nervenkostüm ihres Trainers Adrian Ackermann nahmen die rot-weißen Tölzer Kicker am Sonntag im Landkreis-Derby gegen die SG Baiernrain/Dietramszell: Aus einer frühen Führung wurde bis zur Pause ein Rückstand. Eine erneute Führung wurde prompt ausgeglichen, ehe Goalgetter Gazi Tokmak nach schöner Vorarbeit von Jonas Fottner zum Siegtreffer vollstreckte (88.). „Die drei Punkte sind besonders wichtig, da jetzt die schwereren Gegner auf uns warten.“

Eher etwas angefressen reagierte Hans Kleemann, sein Pendant auf der anderen Seite: „Da liefen wir mit Abstand unser bestes Spiel seit langem ab. Doch nach individuellen Fehlern schenken wir unsere Führung wieder her und verlieren am Ende sogar noch.“ Er musste zwar zugeben, dass die Rot-Weißen zum Teil ihre Treffer schön herausgespielt haben, „aber wir haben sie halt auch einfach spielen lassen“.

Tölzer Kickers starten perfekt in die Partie

So waren die Gastgeber nahezu perfekt in die Partie gestartet, als sie Christian Heidt bereits nach drei Minuten in Führung brachte. „Das regt mich wirklich auf. Da machen wir richtig schön das 1:0, doch statt nachzulegen, geben wir in der Folge das Spiel komplett aus der Hand“, ärgert sich Ackermann. Tatsächlich wurden seine Schützlinge immer fahriger und brachten gegen den nicht unbedingt superstarken Gegner nahezu nichts mehr zu Stande. Benedikt Eichner hingegen schlug zweimal zu. Mit einem verwandelten Foulelfmeter (13.) glich er aus und wenig später brachte er die Seinen nach einer schönen Kombination in Führung (25.). Zu dem Zeitpunkt nicht einmal unverdient, denn den Hausherren fiel absolut nichts mehr ein, und deren Defensive hatte ziemlich teilnahmslos einfach zugeschaut.

Doch sofort nach Wiederbeginn, machten die Rot-Weißen plötzlich wieder Druck. Mit Erfolg: Nach nur zwei Minuten bekam Tokmak die Chance zum Ausgleich vom Punkt aus. Als SG-Torhüter Sebastian Sedlmair einen Schuss des durchgebrochenen Heidt nur abklatschen konnte, war Max Geisler zur Stelle und brachte die Hausherren erneut in Führung (54.).

Wilder Ritt auf beiden Seiten

In der Folge hatten die Gastgeber mehrfach die Möglichkeit, ihre Führung weiter auszubauen. Die beste Chance hatte erneut Tokmak, der zu einem Hand-Elfmeter antreten durfte (64.). Er verwandelte zwar, aber der Referee ließ wiederholen, da sich Mitspieler zu früh bewegt hatten. Der Goalgetter versuchte es nicht besonders präzise ins gleiche Eck wie zuvor, doch diesmal hielt Sedlmair.

Mit zunehmender Spielzeit schlich sich bei den Hausherren wieder ein gewisser Schlendrian ein. Dies nutzte Sebastian Kappelsberger nach einer schönen Kombination zum 3:3-Ausgleich (86.). Jetzt besannen sich die Rot-Weißen wieder auf ihre Offensivqualitäten: Jonas Fottner gelang ein Sturmlauf auf rechts. Dabei behielt er die Übersicht und passte schön auf den mitgelaufenen Tokmak, der aus kurzer Distanz zum Siegtreffer einnetzen konnte (88).