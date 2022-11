Kreisjugendausschuss verteilt „Funino-Tore“ an Wiesbadener Vereine +++ unterstützt durch die Naspa Stiftung

Wiesbaden. Am Samstag, den 20.11.22 verteilte der Kreisjugendausschuss vertreten durch Dieter Pfauth, Siegfried Maurer, Nicole Simon und Jörg Kettelhöhn zahlreiche Funino-Tore an Wiesbadener Vereine. Zusätzlich fand ein persönlicher Austausch zu den bisherigen Erfahrungen mit dem neuen Funino-Angebot im G- und F-Jugendbereich statt. Die Naspa Stiftung unterstützte die Anschaffung der Tore.

Eigenes Funino-Event des 1. SC Kohlheck geplant

Dieter Pfauth:,, Wir danken der Naspa Stiftung für die großzügige Spende, so können wir bei den Fußballvereinen in schwierigen Zeiten für ein wenig Entlastung sorgen und bei der Umsetzung der neuen Funino-Runde helfen. Wir danken zusätzlich dem Jugendleiter des 1. SC Kohlheck Michael Stielow für seine Mitarbeit bei der Organisation und die Lagerung der Tore. Der 1. SC Kohlheck wird in Kürze ein eigenes Funino-Event organisieren.“