Kreis-Highlights: Wer feiern darf - & wer noch warten muss!

Meister der A-Klasse Mallersdorf: Der VfR Laberweinting. – Foto: Alfred Brumbauer

Was war am vergangenen Wochenende in den unteren Ligen Niederbayerns geboten? Wir haben wieder einige Highlights für euch zusammengetragen:

Kreis West A-Klasse Mallersdorf





Gratulation an den VfR Laberweinting zur Meisterschaft! 15 Siege, 3 Unentschieden, keine Niederlage - da bleiben nicht viele Fragen offen. Die Laberweintinger haben am Sonntag den letzten Schritt mit dem souveränen 4:0-Auswärtssieg beim SC Postau getan. Von 54 möglichen Zählern hat der VfR damit 48 eingefahren. Chapeau, so sieht ein verdienter Champion aus.



Kreisklasse Kelheim





Die SG Offenstetten/Rohr hat im mit Spannung erwarteten Showdown in der Kreisklasse Kelheim die Vorentscheidung im Titelrennen verpasst! Vor 250 Zuschauern setzten sich die Gäste von der SG Sandharlanden/Bad Gögging mit 2:0 durch und haben das Titelrennen vier Spieltage vor Schluss wieder richtig spannend gemacht!

Die torreichsten Partien

1. TSV Vilslern - TSV Vilsbiburg II (A-Klasse Vilsbiburg) 15:0

2. FC Wallersdorf - TSV Hofkirchen (Kreisklasse Dingolfing) 7:2

3. DJK-SF Reichenberg - TV Bad Birnbach (A-Klasse Pfarrkirchen) 4:5

Kreis Ost

In die Meistersuppe gespuckt hat der SC Rain (dunkelblaue Trikots) dem Nachbarn aus Perkam. – Foto: Maximilian Stahl

Kreisklasse Straubing





Alles war angerichtet beim SV Perkam. 400 Zuschauer waren gekommen und wollten sehen, wie die Hausherren den Titel klarmachen würden. Aber der Nachbar aus Rain gab den Partycrasher und verhagelte den Schwarzgelben die Feierlaune. In einem abwechslungsreichen Spiel setzten sich die Gäste am Ende mit 4:3 durch. Katerstimmung bei den Hausherren, die nun mindestens noch eine Woche warten müssen, um die Korken knallen zu lassen. Kreisklasse Freyung





In einem rassigen Topspiel rettete der Tabellenführer aus Schönberg noch spät einen Punkt beim Verfolger in Röhrnbach. In der fünften Minute der Nachspielzeit, und damit auf der allerletzten Rille, gelang Jonas Killinger doch noch der vom Gästeanhang frenetisch bejubelte Ausgleich.





Einen Punkt gerettet haben die Schönberger in Röhrnbach. – Foto: Robert Geisler | www.sp4ort.de