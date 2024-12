Kramer und Chahrour treffen beim WM-Auftaktsieg

Die deutsche Kleinfeld-Fußball-Nationalmannschaft bezwingt Bulgarien deutlich mit 5:0. Mustapha Chahrour vom Landesligisten Sportfreunde Düren erzielt das zwischenzeitliche 4:0. Am Sonntag geht es gegen Georgien weiter.

Die deutsche Kleinfeld-Fußball-Nationalmannschaft hat einen Start nach Maß bei der Weltmeisterschaft im Oman hingelegt. Im Auftaktspiel gegen Bulgarien gelang dem Team von Bundestrainer Malte Froehlich ein deutlicher 5:0-Sieg. Der ehemalige Weltmeister von 2014 auf dem großen Feld, Christoph Kramer, sowie Teamkollege Mustapha Chahrour von den Sportfreunden Düren trugen sich jeweils in die Torschützenliste ein.

Zu Beginn des Spiels tat sich die deutsche Mannschaft noch schwer gegen den unangenehmen Gegner, hatte jedoch weitestgehend die Kontrolle über das Geschehen. Bulgarien blieb während der gesamten Partie ohne nennenswerte Torchance. Hischem Metidji sorgte in der 14. Minute nach einer schönen Kombination über Dario Bezerra für das 1:0 der deutschen Mannschaft. Bis zur Halbzeit blieb es ein zähes Spiel, da die Bulgaren defensiv gut standen.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Bulgarien den Druck, doch in der 29. Minute gelang Jacob Göker nach einer gelungenen Kombination das 2:0. Bulgarien setzte nun alles auf eine Karte und ersetzte den Torwart durch einen sechsten Feldspieler, was der deutschen Mannschaft große Räume zum Kontern eröffnete. Marvin Fricke erhöhte in der 30. Minute auf 3:0, Charhour traf fünf Minuten später zum 4:0, bevor Ex-Profi Kramer mit dem 5:0 den Schlusspunkt setzte.

„Die Jungs haben viele Dinge richtig gut umgesetzt. Am Ende hat Bulgarien uns natürlich taktisch in die Karten gespielt. Das Ergebnis gibt trotzdem Selbstvertrauen, das ist wichtig beim ersten Spiel. Aber es werden Gegner kommen, die offensiv wesentlich stärker sind und bei denen es wesentlich gefährlicher für uns wird“, resümierte Bundestrainer Froehlich und ergänzte: „Klar, Chris Kramer gibt der Mannschaft mit seiner Erfahrung den richtigen Pulsschlag, das ist wichtig für das Team. Jetzt machen wir am Samstag an unserem freien Tag auch einmal richtig frei – kein Training!“

Auch der Ex-Gladbacher war mit dem Auftakt zufrieden: „Es war einfach ein geiles Erlebnis. Erstes Länderspiel-Tor in meinem Leben und 5:0 – da macht Fußball Spaß. Es gab auch zähe Phasen, aber die Bulgaren spielen auf dem Niveau auch nicht das erste Mal. Letztlich haben wir es gut gemacht, haben über die gesamte Spielzeit fast keinen Torschuss zugelassen. Das Ergebnis ist vielleicht etwas zu hoch ausgefallen, aber das war insgesamt ein sehr guter Auftritt von uns“, so Kramer.

Das nächst Spiel bestreitet die deutsche Mannschaft in der Vorrundengruppe B am Sonntag (16 Uhr) gegen Georgien. Alle Spiele werden live und kostenlos per Stream bei Twitch übertragen (https://twitch.tv/kleinfeldfussball).

