Kramer mit überraschender Erkenntnis

Während Stindl sich im Sommer 2023 für sein letztes Profijahr in Richtung Heimat zum Karlsruher SC verabschiedete, war für Kramer, Herrmann und Tony Jantschke im vergangenen Jahr Schluss. „Als im Stadion nicht mehr Jantschke, Stindl, Kramer, Herrmann rumliefen, habe ich mir gedacht, wie der Laden weiterlaufen soll“, erzählt Kramer und berichtet von einer Erkenntnis: „Nach ganz kurzer Zeit kräht kein Hahn mehr nach dir. Man merkt, dass man gar nicht so wichtig war, wie man es empfunden hat.“

In Bezug auf seine Jahre bei Borussia habe er in den vergangenen Monaten grundsätzlich viel über das Thema Zeit nachgedacht. „Ich habe voll Frieden mit dem Thema geschlossen. Ich verbinde mit Gladbach nur Schönes, aber irgendwie in weiter Ferne“, sagt Kramer, dessen Vertrag nach insgesamt zehn Spielzeiten für den Klub aufgelöst wurde.

243 Spiele bestritt er für Borussia, für die Gladbach-Anhänger war Kramer auch aufgrund seiner Vereinstreue eine wichtige Identifikationsfigur. „Jetzt hast du da auf einmal Reitz und Kleindienst. Keine Sau interessiert mehr, was vor einem halben Jahr war. Das ist gut so, aber das hätte ich nicht gedacht“, sagt Kramer, der im November mit Deutschland an der Kleinfeld-WM in Katar teilnahm.