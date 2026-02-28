Krake, Ellenbogen und 1 % Akku

Rütenbrock führt 2:0, Listrup kommt zurück und trifft in der Nachspielzeit zum 3:2. Ein Liveticker zwischen Aluminium, Ikea-Bogenlampen und Endboss Tim.

Die Rückrunde beginnt, irgendwo zwischen „Wau wau wau“ und „1 % Akku…“. Und während sich der Regen bemüht, die Gemüter zu kühlen, schreibt sich dieses Spiel selbst: Der VfL Rütenbrock legt vor, der SV Listrup 1949 beißt sich zurück – und ganz am Ende sticht Paul Grothaus. Festgehalten von Liveticker-Mann Julian Müller, der tapfer bis 90’+6 durchhält.

Anpfiff, erster Pass ins Aus. „Schlechtes Zeichen?“ fragt der Ticker. Für Listrup sieht es tatsächlich früh düster aus. In der 10. Minute schlängelt sich Max Hermes durch, legt quer, Michael Stevens muss nur noch einschieben – 1:0.

Rütenbrock bleibt giftig: Aluminium (24.), dann wieder Stevens (26.), wieder nach Vorarbeit – diesmal von Steffen Müller. 2:0. „Wau wau wau.“

Listrup wirkt angeknockt, sammelt Gelbe Karten und Frust. Doch vorne blitzt Qualität auf. Mehrfach ist es die Nummer 14, die Tempo aufnimmt, während hinten ein Mann alles hält: „Endboss Tim die Krake.“ Ob aus zehn Metern oder krakenartig am Pfosten – Tim pariert.

Ecken-Marathon, Ellenbogen und das späte 3:2

Kurz vor der Pause kippt die Stimmung. Foul im Strafraum, Elfmeter für Listrup. Jake Lohmöller trifft zum 2:1 (43.).

Nach dem Seitenwechsel wird es hitzig. „Listruper Eishockey Mannschaft hier am Start. Wenig Bein, viel Ellenbogen“, notiert Müller. Gelbe Karten häufen sich, Ecken auch. In der 61. Minute fällt der Ausgleich: Lohmöller mit seinem zweiten Tor, „Tor aus zweiter Reihe“ nach Ecken-Marathon.

Rütenbrock hadert, Listrup drückt. Michael Bünker trifft den Pfosten (69.), der Schiedsrichter sorgt für Diskussionen („Er muss doch Montag wieder arbeiten“).

Und dann, als der Akku des Tickerschreibers nur noch im Promillebereich arbeitet, schlägt Listrup zu: 90’+1. Paul Grothaus erzielt sein drittes Saisontor nach Vorlage von Michael Bünker. 3:2.

Abpfiff nach 90’+6.

3.833 Aufrufe.

Und irgendwo in Rütenbrock liegt ein Handy am Ladegerät und braucht selbst erstmal Pause.