Kreisliga Emsland vor Restart: Der große Überblick

Mehr als die Hälfte der Saison ist gespielt und die Emslandliga geht mit einer spannenden Ausgangslage in den Restart. Sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Kampf um den Klassenerhalt ist weiterhin alles offen.

Der SC Baccum überwinterte an der Tabellenspitze. Fünf Punkte Vorsprung und ligaweit lediglich 16 Gegentore unterstreichen die defensiv stabile Hinrunde. Bereits vor Saisonbeginn hatte Trainer Andreas Hüsken im FuPa-Interview betont, dass der Fokus auf Entwicklung, Konstanz und Leidenschaft liege, ohne den Druck eines zwingenden Aufstiegsziels. Diese Herangehensweise zahlt sich bislang aus.

Baccum führt - Bokeloh bleibt erster Verfolger

Direkt dahinter bleibt der SV Bokeloh ein ernsthafter Titelkandidat. Nach langer Zeit an der Spitze mischt der SVB weiterhin ganz oben mit. Im FuPa-Interview machte der Bokeloher Trainer deutlich, dass man die Rolle als Spitzenteam angenommen habe und vor allem über Geschlossenheit und Stabilität punkten wolle. Mit Erik Lüßing (21 Tore) stellt Bokeloh zudem den treffsichersten Angreifer der Liga.

Dem Spitzenduo sitzt der SV Listrup dicht im Nacken und verfügt zudem noch über ein Spiel in der Hinterhand. Auch der DJK Eintracht Börger bleibt in Schlagdistanz. Absteiger SV Surwold hat bislang die wenigsten Spiele absolviert und besitzt damit weiterhin gute Chancen, im oberen Tabellendrittel anzugreifen. Im stabilen Mittelfeld bewegen sich SV Rütenbrock, SV Teglingen, SV Leschede und SV Bawinkel.

Im Tabellenkeller ist die Lage deutlich angespannter. Die besten Ausgangspositionen haben aktuell SV Lengerich-Handrup und Aufsteiger SV Eltern, der mit dem Sieg gegen Bokeloh für eines der Highlights der Hinrunde sorgte. Dahinter kämpfen SV Grenzland Twist und BW Papenburg II um wichtige Punkte. Trainer Burak Pala stellte im FuPa-Interview heraus, dass sein Team trotz schwieriger Phase an den eigenen Prinzipien festhalte und auf Geschlossenheit setze.

Hinter den eigenen Erwartungen zurück bleibt bislang der Haselünner SV. Trainer Markus Rohe verwies im FuPa-Gespräch auf fehlende Konstanz, betonte jedoch zugleich das Vertrauen in die Mannschaft und den festen Willen, in der Rückrunde stabiler aufzutreten. Ebenfalls tief im Tabellenkeller steht der TuS Haren, der in der zweiten Saisonhälfte dringend Punkte benötigt. Neuzugang Martin Raming-Freesen soll dabei für zusätzliche Durchschlagskraft in der Offensive sorgen.

Fazit:

Ob Titelrennen an der Spitze oder Nervenkitzel im Abstiegskampf, die Rückrunde der Emslandliga verspricht Spannung bis zum letzten Spieltag.

