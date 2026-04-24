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Kracherspiel am Freitagabend, Osnabrück kann Aufstieg klarmachen
3. Liga: Dem VfL Osnabrück ist der Aufstieg nur theoretisch zu nehmen. Wenn die Konkurrenz mitspielt, könnte der Tabellenreiter schon am 35. Spieltag den Aufstieg feiern. Dazu gehört auch der MSV Duisburg, der eine außerordentlich knifflige Aufgabe mit dem Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen vor sich hat.
von Markus Becker · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Osnabrück thront als Tabellenführer über dem restlichen Feld. – Foto: Roland Schäfer
Fernab vom heimischen Geläuf fremdelte der MSV Duisburg gerne in dieser Saison. Das stimmungsgeladene Aufeinandertreffen auf dem Tivoli von Alemannia Aachen könnte somit wegweisend für die finalen Saisonwochen dienen. Platz zwei und drei sind nämlich weiterhin heiß umkämpft. Energie Cottbus ist punktgleich mit den Duisburgern, aber erst am Sonntag bei Viktoria Köln im Einsatz. Taggleich möchte Rot-Weiss Essen gegen den 1. FC Saarbrücken seinen Aufstiegsplatz verteidigen. Am Samstag wäre der F.C Hansa Rostock im Falle eines Ausrutschers gegen den SSV Jahn Regensburg wohl raus aus dem Spitzenrennen, der VfL Osnabrück am die Zweitliga-Rückkehr am kommenden Spieltag schon dingfest machen. Ein Sieg gegen den SC Verl ist dafür Voraussetzung.
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