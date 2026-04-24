 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Kracherspiel am Freitagabend, Osnabrück kann Aufstieg klarmachen

3. Liga: Dem VfL Osnabrück ist der Aufstieg nur theoretisch zu nehmen. Wenn die Konkurrenz mitspielt, könnte der Tabellenreiter schon am 35. Spieltag den Aufstieg feiern. Dazu gehört auch der MSV Duisburg, der eine außerordentlich knifflige Aufgabe mit dem Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen vor sich hat.

von Markus Becker · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Osnabrück thront als Tabellenführer über dem restlichen Feld.
Osnabrück thront als Tabellenführer über dem restlichen Feld. – Foto: Roland Schäfer

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VfB Stuttg. II

Fernab vom heimischen Geläuf fremdelte der MSV Duisburg gerne in dieser Saison. Das stimmungsgeladene Aufeinandertreffen auf dem Tivoli von Alemannia Aachen könnte somit wegweisend für die finalen Saisonwochen dienen. Platz zwei und drei sind nämlich weiterhin heiß umkämpft. Energie Cottbus ist punktgleich mit den Duisburgern, aber erst am Sonntag bei Viktoria Köln im Einsatz. Taggleich möchte Rot-Weiss Essen gegen den 1. FC Saarbrücken seinen Aufstiegsplatz verteidigen. Am Samstag wäre der F.C Hansa Rostock im Falle eines Ausrutschers gegen den SSV Jahn Regensburg wohl raus aus dem Spitzenrennen, der VfL Osnabrück am die Zweitliga-Rückkehr am kommenden Spieltag schon dingfest machen. Ein Sieg gegen den SC Verl ist dafür Voraussetzung.

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Liveticker: Alemannia Aachen - MSV Duisburg

Heute, 19:00 Uhr
Alemannia Aachen
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MSV Duisburg
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19:00live

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Liveticker: FC Erzgebirge Aue - SV Wehen Wiesbaden

Morgen, 14:00 Uhr
FC Erzgebirge Aue
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SV Wehen Wiesbaden
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14:00

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Liveticker: VfL Osnabrück - SC Verl

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Osnabrück
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14:00live

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Liveticker: F.C. Hansa Rostock - SSV Jahn Regensburg

Morgen, 14:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
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SSV Jahn Regensburg
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14:00live

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Liveticker: TSV 1860 München - SSV Ulm

Morgen, 14:00 Uhr
TSV 1860 München
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SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
14:00live

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Liveticker: TSG Hoffenheim II - FC Ingolstadt

Morgen, 14:00 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
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FC Ingolstadt 04
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14:00live

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Liveticker: SV Waldhof Mannheim - 1. FC Schweinfurt

Morgen, 16:30 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
16:30live

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Liveticker: Viktoria Köln - Energie Cottbus

So., 26.04.2026, 13:30 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
13:30live

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Liveticker: Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken

So., 26.04.2026, 16:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
16:30live

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Liveticker: TSV Havelse - VfB Stuttgart II

So., 26.04.2026, 19:30 Uhr
TSV Havelse
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VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
19:30live

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So geht es am kommenden Spieltag weiter


36. Spieltag
02.05.26 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim
02.05.26 SSV Jahn Regensburg - TSG 1899 Hoffenheim II
02.05.26 Alemannia Aachen - F.C. Hansa Rostock
02.05.26 SC Verl - TSV Havelse
02.05.26 1. FC Schweinfurt 05 - TSV 1860 München
02.05.26 VfB Stuttgart II - Rot-Weiss Essen
02.05.26 SSV Ulm 1846 Fußball - Viktoria Köln
03.05.26 MSV Duisburg - FC Energie Cottbus
03.05.26 SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück
03.05.26 FC Ingolstadt 04 - FC Erzgebirge Aue

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