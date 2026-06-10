Kosova vermeldet ersten Neuzugang – Alikaj wieder Trainer

Vorstand Driton Shala (links) und Sportlicher Leiter Lum Gashi (rechts) konnten Kevin Jose Lopes verpflichten. – Foto: FC Kosova Regensburg

Über die Zukunft des FC Kosova Regensburg nach dem Abstieg aus der Landesliga rankten sich zuletzt viele Gerüchte. Mittlerweile geht es mit großen Schritten in die richtige Richtung. Nicht nur wurde eine neue Vorstandschaft gewählt, auch ist die Trainerfrage geregelt. Lum Gashi macht als Sportlicher Leiter weiter und bastelt aktuell mit Hochdruck am Kader für die kommende Bezirksliga-Saison. Gashi kann nun ein erstes „Erfolgserlebnis“ vermelden und Kevin Jose Lopes als Neuzugang präsentieren. Der junge Offensivspieler wechselt vom Landesliga-Aufsteiger SV Wenzenbach an den Regensburger Weinweg.

Der 20-jährige Lopes genoss die hervorragende Fußballausbildung des TSV Kareth-Lappersdorf und des ASV Neumarkt. In seinem letzten Jugendjahr im Karether Dress erzielte er in der U19-Landesliga 18 Tore in 23 Spielen. Es folgte der Wechsel zum SV Wenzenbach. Die abgelaufene Bezirksliga-Saison schloss der Flügelflitzer mit 26 Einsätzen (davon 14 in der Startelf), fünf Toren und fünf Assists ab. Zuletzt feierte Lopes mit den Wenzenbachern via Relegation den Aufstieg in die Landesliga. Nun folgt der Wechsel zum FC Kosova. Dort ist die Freude groß über seine Zusage: „Kevin ist ein vielversprechender offensiver Flügelspieler, der auf beiden Flügeln spielen kann. Wir sind uns sicher, dass Kevin uns sofort helfen kann und eine Riesenlücke schließt“, tut Lum Gashi kund.



Freilich wird Lopes bei Weitem nicht der einzige Neuzugang des Sommers bleiben. Schließlich kehrten zahlreiche Spieler dem Verein nach dem Abstieg den Rücken und orientieren sich um. Diese Lücken im Kader gilt es wieder entsprechend zu füllen. Eine Baustelle ist unter anderem die Torwartposition. Die Verantwortlichen sind guter Dinge, befinden sich aktuell in einigen guten Gesprächen und möchten zeitnah Vollzug melden können.



