Kopetz, Chaos, Kreispokal: Darme eskaliert spät

SuS Darme gewinnt das Finale des Emco-Kreispokals mit 3:2 gegen den SV Grenzland Twist und krönt damit eine bemerkenswerte Pokalsaison. In einer turbulenten Schlussphase entscheidet Maurice Kopetz die Partie fünf Minuten vor dem Ende.

Dabei hatte Darme zunächst alles im Griff. Der Tabellenneunte der Kreisliga Süd-Mitte erwischte den besseren Start gegen den Tabellenzehnten der Kreisliga Emsland. Bereits früh setzte Marlon Magga mit einem Pfostenschuss ein erstes Ausrufezeichen, ehe er in der 17. Minute selbst zur Führung traf. Piet Reinel erhöhte noch vor der Pause auf 2:0, nachdem Fabio Raafkes ihn stark mit einem Außenristpass in Szene gesetzt hatte.

Der Jubel kannte keine Grenzen mehr, als Maurice Kopetz in der 85. Minute die Hereingabe von der linken Seite zum 3:2 über die Linie drückte. Der SuS Darme sicherte sich damit im Finale des Emco-Kreispokals in Osterbrock den Titel gegen den klassenhöheren SV Grenzland Twist und schrieb dabei eine Geschichte, wie sie wohl wirklich nur der Fußball erzählt.

Twist kämpft sich eindrucksvoll zurück

Doch Twist gab sich nicht geschlagen. Die Mannschaft, die im Halbfinale noch mit 5:1 gegen den FC 47 Leschede gewonnen hatte, damals noch unter Trainer Burak Pala, zeigte auch unter Interimscoach Detlef Schmees Moral. Der „Feuerwehrmann“, der im Abstiegskampf der Kreisliga Emsland übernommen hatte und inzwischen den Klassenerhalt sichern konnte, sah nach der Pause eine deutlich mutigere Mannschaft.

Lars Gerke verkürzte in der 64. Minute auf 1:2 und sorgte wenig später mit einem Distanzschuss an die Latte beinahe für den Ausgleich. Twist drückte nun auf das Tempo und wurde belohnt: Marten Hessel traf aus rund 20 Metern zum 2:2, wobei Darme-Keeper Luca Niemann den Ball unglücklich passieren ließ.

Die Partie schien endgültig zu kippen, doch Darme schlug zurück. Nach einer Hereingabe von links war Kopetz zur Stelle und erzielte den umjubelten Siegtreffer. In der langen Nachspielzeit warf Twist noch einmal alles nach vorne, doch Luca Niemann rettete mit einem starken Reflex den Pokalsieg.

Bressel verabschiedet sich mit Titel

Für Darme war es der perfekte Abschluss einer erfolgreichen Pokalsaison. Bereits im Halbfinale hatte sich die Mannschaft mit 2:0 gegen Grün-Weiß Spahnharrenstätte durchgesetzt. Trainer Waldemar Bressel verabschiedet sich damit mit einem Titel aus Darme und wird den Verein nach Saisonende Richtung Baccum verlassen.

Geleitet wurde das Finale von Schiedsrichter Lars Kollmer sowie seinen Assistenten Hennes Hermann Alsmeier und Tobias Ludden.

Ein besonderer Dank galt zudem FuPa-Liveticker-Mann Frank Schmitz, der sowohl das Damen- als auch das Herrenfinale live begleitet und damit alle Fans jederzeit auf dem Laufenden gehalten hatte.