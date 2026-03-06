Kontrastprogramm: Porz greift gegen Weiden nach dem Klassenerhalt

Der Abstiegskampf in der Mittelrheinliga steuert auf eine Weichenstellung zu. Während die Gäste der SpVg Porz mit zwei Siegen aus zwei Partien einen perfekten Rückrundenstart hinlegten, herrscht in Weiden nach der Winterpause Tristesse: Null Punkte und ein Torverhältnis von 0:10 lautet die bittere Bilanz der ersten beiden Spiele im Jahr 2026. Seit September wartet der Tabellenvierzehnte nun schon auf ein Erfolgserlebnis, was die kommende Aufgabe gegen den formstarken Tabellenzwölften zu einer Herkulesaufgabe macht.

Für den Porzer Trainer Jonas Wendt bietet die Partie die große Gelegenheit, die Planungssicherheit für die kommende Saison massiv zu erhöhen. „Wir wissen natürlich um die Bedeutung dieses Spiels. Wir haben die Chance, unseren Rückrundenstart zu vergolden. Gleichzeitig wissen wir auch, dass der FC Pesch gegen die Sportfreunde Düren spielt. Wenn wir die gleiche Einstellung an den Tag legen wie in den ersten beiden Spielen, dann haben wir sehr gute Chancen, die Partie für uns zu entscheiden“, erklärt der 43-Jährige. Wendt ist sich bewusst, dass ein Dreier – je nach Ausgang der Konkurrenzduelle – das Polster auf die Abstiegszone auf satte zwölf Punkte anwachsen lassen könnte. „Das wäre ein riesiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. Dann wäre zwar noch nicht alles entschieden, aber wir wären dem Ziel schon sehr nahe“, so die Einschätzung des Übungsleiters.

Wendt: "Der Druck liegt bei Teutonia Weiden"

Trotz der deutlichen 0:6-Niederlage der Weidener in der Vorwoche gegen Wegberg warnt man in Porz vor dem Potenzial des Gegners, der das Hinspiel immerhin mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Wendt verortet den psychologischen Vorteil dennoch bei seiner Elf: „Die Vorzeichen sind damit ähnlich wie in der vergangenen Woche gegen die Sportfreunde. Der Druck liegt eher bei ihnen als bei uns. Wenn wir dort punkten oder sogar gewinnen, könnten wir den Abstand nach unten noch einmal vergrößern.“ Gleichzeitig betont er den Respekt vor der individuellen Qualität der Teutonia: „Natürlich gehört im Fußball auch immer ein bisschen Spielglück dazu – vielleicht auch die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung. Trotzdem sind wir gut vorbereitet. Wir haben großen Respekt vor Teutonia Weiden, weil wir wissen, dass sie in ihren Reihen einige sehr gute Spieler haben. Gleichzeitig wissen sie selbst, dass dieses Spiel für sie so etwas wie eine der letzten Chancen sein könnte und sie unbedingt gewinnen müssen.“