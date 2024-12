Kontinuität: Fortuna Babelsberg verlängert mit Trainer Kai Möbius

Ein klares Zeichen für Kontinuität

Der 31-Jährige, der seit der Saison 2023/2024 das Zepter bei der Mannschaft schwingt, bleibt damit auch in der kommenden Saison an Bord. Präsident Christopher Wittke lobte bei der Vertragsverkündung die Entwicklung der Mannschaft, die sich im Vergleich zur letzten Saison deutlich gesteigert habe. „Die Punkteausbeute ist zwar bisher geringer, als es sich die Jungs verdient hätten, aber wir halten große Stücke auf die Arbeit von Kai. Wir bleiben unserer familiären Linie treu mit diesem frühzeitigen Zeichen für eine gemeinsame Zukunft“, so Wittke.