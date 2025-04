Konkreter Vorschlag: So könnte die viergleisige Regionalliga aussehen

Regionalliga West

Die Regionalliga West bliebe wohl in ihrer Grundstruktur erhalten.



Regionalliga Ost/Nordost

Eine Möglichkeit wäre die hessische Variante: Hessische Vereine (wie zum Beispiel derzeit Kickers Offenbach, KSV Hessen Kassel, FSV Frankfurt oder SG Barockstadt Fulda Lehnerz) wandern in den Osten.



Regionalliga Nord

Mecklenburg-Vorpommern würde von der Regionalliga Nordost in die Regionalliga Nord wechseln. Das beträfe zum jetzigen Zeitpunkt nur den Greifswalder FC.



In einem Übergangsjahr sollen 22 Vereine in den vier Staffeln spielen. Anschließend soll die Zahl auf jeweils 20 Teams reduziert werden. Am 7. November 2025 soll der Reformwunsch auf dem DFB-Bundestag zur Abstimmung gebracht werden. Am 7. September endet dafür die Antragsfrist. Bis Ende des Sommers, so NOFV-Präsident Hermann Winkler, sollen deshalb konkrete Ergebnisse vorliegen.