»Komplett unerwartet«: Neustadt-Coach Kremer hat hingeworfen

Andreas Kremer hat beim TSV Neustadt/Donau das Handtuch geworfen – Foto: Norbert Herrmann

Beim TSV Neustadt/Donau hat es bereits in der Vorwoche eine Veränderung auf der Trainerposition gegeben: Andreas Kremer hat unmittelbar nach der 0:3-Auswärtspielte bei der SG Wildenberg / Biburg / Kirchdorf seinen Posten zur Verfügung gestellt. Der 58-Jährige, der zuvor unter anderem auch schon die DJK Altdorf und den SV Landshut-Münchnerau coachte, stand seit Sommer 2023 auf der Kommandobrücke des Kreisligisten und führte das Team in der Vorsaison auf einen hervorragenden vierten Rang. Die Kremer-Nachfolge tritt der bisherige Co-Spielertrainer Valmir Aljilji an, der an der Seitenlinie Unterstützung von Florian Baumer bekommt. Der ehemalige Bezirksliga-Übungsleiter des TSV Abensberg führte die TSVler schon in der Endphase der Spielzeit 2022/2023 zum Klassenerhalt und wird nun mit Aljilji ein gleichberechtigtes Chefanweiser-Duo bilden.

"Der Entschluss von Andreas kam für uns komplett unerwartet, zumal wir nicht schlecht gestartet sind. Er ist aber ein Hundertprozentiger, der unmittelbar nach der 0:3-Niederlage bei der SG Wildenberg / Biburg / Kirchdorf, bei der wir uns nicht gut präsentiert haben, das Handtuch geworfen hat. Andi ist extrem ehrgeizig und hat richtig viel Schwung reingebracht. Er hat einen super Job gemacht und dafür sind wir ihm sehr dankbar", sagt Daniel Neubaur, Abteilungsleiter des TSV Neustadt/Donau.









Florian Baumer ist der neue Linien-Coach des Kreisligisten – Foto: Charly Becherer







In Valmir Aljilji und Florian Baumer hat der Funktionär vollstes Vertrauen: "Wir sind von dieser Lösung überzeugt. Valmir soll auf dem Spielfeld die Fäden ziehen, Florian von außen das Kommando angeben." Beim Tabellenführer FC Leibersdorf zogen Deiner, Geretshauser & Co. zum Einstand des neuen Trainer-Duos mit 1:3 den Kürzeren. "Die Kreisliga Donau-Laaber ist in dieser Saison extrem ausgeglichen. Unser oberstes Ziel ist es, nicht in den Abstiegskampf zu verwickelt werden. Ich bin guter Dinge, dass wir eine ordentliche Runde spielen werden", meint Neubaur. Aktuell liegt die TSV-Crew mit acht Punkten aus sieben Partien auf den achten Rang, muss den Blick mit nur zwei Zählern Vorsprung zur Relegationszone aber ganz klar nach hinten richten.