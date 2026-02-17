"Kompass-Modell" als Lösung der Regionalliga-Reform? Weil nicht alle Regionalliga-Meister in die 3. Liga aufsteigen, arbeitet stellvertretend die "AG Regionalliga-Reform" an einem Lösungsansatz für eine grundliegende Änderung der Auf- und Abstiegsregelung in der 3. Liga und den noch fünf Regionalligen. Im Blickpunkt steht zurzeit das "Kompass-Modell". Was dahinter steckt. von André Nückel · Heute, 21:31 Uhr · 0 Leser

Tenor: Alle Regionalliga-Meister müssen aufsteigen. – Foto: IMAGO / Picture Point

In ihrer vierten Sitzung hat sich die Arbeitsgruppe "Regionalliga-Reform" noch auf keine Lösung geeinigt. Wie der DFB mitteilt, hat diesmal das "Kompass-Modell" im Fokus gestanden. Auch in diesem Fall gäbe es eine Reduzierung auf vier statt bisher fünf Regionalligen.

"Kompass-Modell" für kürzere Anfahrten Anstoß der gesamten Diskussion ist nämlich das Problem, dass es nur vier Aufstiegsplätze zur 3. Liga, aber insgesamt fünf Meister in den fünf Regionalligen gibt. Bedeutet: Drei Meister (gesetzt West und Südwest) steigen direkt auf, die Regionalliga-Meister aus Bayern, dem Norden und Nordosten stellen im Wechsel einen direkten Drittliga-Aufsteiger, während die verbliebenen Titelträger in einer Aufstiegsrelegation mit Hin- und Rückspiel den vierten Aufsteiger ausspielen. Ein Meister bleibt also immer auf der Strecke. Einigkeit herrscht deutschlandweit zumindest in dem Punkt, dass Meister aufsteigen müssen. Im sogenannten "Kompass-Modell" gäbe es eine viergleisige Regionalliga, in der sich Staffeln "nicht mehr nach Verbandsgrenzen richten", wie es der Name schon suggeriert. Die vier Staffeln würden in jeder Saison anhand der kürzesten Fahrstrecken zusammengesetzt werden.

"Die Abstiegsregelung in der Regionalliga wäre in diesem Modell ebenfalls einheitlich und nicht mehr von der regionalen Zugehörigkeit der Absteiger aus der 3. Liga abhängig. Es könnte also nicht mehr in einzelnen Staffeln zu einem verstärkten Abstieg kommen. Auch die bestehenden Aufstiegsregelungen aus der 5. Liga könnten beibehalten werden", teilt der DFB mit. AG Regionalliga-Reform ist nicht beschlussfähig Dr. Michael Vesper, Vorsitzender der Arbeitsgruppe, erklärt nach dem vierten Termin: "Die Diskussionen sind intensiv, ich nehme sie aber weiterhin als konstruktiv wahr. Klar ist: Wenn jeder nur aus seiner eigenen Brille auf die Dinge schaut, werden wir keine Lösung finden. Wir müssen daher immer das Gesamtbild im Blick behalten. Ich halte es im Sinne der Sache weiterhin für entscheidend, dass wir verstärkt positive Aspekte einzelner Modelle betrachten und nicht allein gegen etwas argumentiert wird."