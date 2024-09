Kompakt: SV Weil gewinnt dank "Papa" Stöhr das Derby gegen TuS Binzen

Nach dem Schlusspfiff im Langensteinstadion musste der Co-Trainer des FC Tiengen, Jasmin Rastoder, eine auch in der Höhe verdiente 0:4-Niederlage seiner Landesliga-Fußballer gegen den FV Lörrach-Brombach konstatieren. "Ich glaube, das war vielleicht die stärkste Mannschaft, die wir in dieser Saison als Gegner haben konnten", fand er anerkennende Worte für den Verbandsliga-Absteiger, der vor allem in der zweiten Spielhälfte eine deutliche Feldüberlegenheit generierte und sich mit dem dritten Sieg in Folge auf Rang drei der Tabelle verbesserte.

In den ersten 45 Minuten konnten die Tiengener das Spiel noch offenhalten, auch wenn die Präzision nicht so vorhanden war wie an anderen Tagen. Doch mit etwas Glück hätten die Gastgeber durchaus in Führung gehen können. Zum einen verzog Daniel Guznenko einmal knapp, zum anderen brachte Nori Bächle den Ball am Fünfmeterraum frei vor FVLB-Schlussmann Marc Philipp nicht im Tor unter (38.). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FCT: Gnädinger; Gashi (55. Muhovic), Pagliarulo, Ortancioglu, Flaig, Muratovic; Stauch (61. Elshani), Guznenko (75. Häring), Aliaj (55. Cicek); Isele (61. Slabjar), Bächle. FVLB: Philipp: Böhler, Meier (50. Leisinger), Rümmele, M’kadmi; Binkert, Zamorano (82. Schmiederer), D’Agostino (77. Passannante), Nguyen (63. Akuegwu); Kapidzija (70. Schwald); Muslic. Tore: 0:1 Kapidzija (42.), 0:2 Muslic (70.), 0:3 D’Agostino (75.), 0:4 Binkert (84./FE). Schiedsrichter: V. Roeck (Öhningen). Zuschauer: 170.