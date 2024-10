Kompakt - Spitzenspiel zwischen Stadelhofen und Niederschopfheim

„Wir befinden uns in einer ähnlichen Ausgangslage wie vor 14 Tagen gegen Oppenau: Direkter Kontrahent, dementsprechend sollten wir unbedingt darauf aus sein, fokussiert ins Spiel zu gehen und erneut drei Punkte holen“, sagt der Rammersweierer Co-Trainer Kevin Kopf. Die Seelbacher stiegen über die Relegation auf, sind seit Wochen bereits in den Kampf um den Klassenerhalt verwickelt. Dennoch blickt man in Rammersweier mit Respekt auf den Gegner aus dem Schuttertal: „Sie haben eine starke Bezirksliga-Saison gespielt und sind verdient aufgestiegen. Dass sie in einigen Spielen Probleme hatten, ist nicht überraschend. Gegen Spitzenmannschaften wie Schutterwald oder Niederschopfheim hat der FSV seine Klasse aber schon andeuten können. Wir dürfen nicht den Fehler begehen, sie zu unterschätzen“, mahnt Kopf. Philipp Rösler kehrt in den Kader der Gastgeber zurück. Ansonsten kann Cheftrainer Umberto Vulcano auf die zuletzt bereits eingesetzten Akteure setzen. Mehr auf BZ-Online.