Kompakt - Spektakel bei Denzlingen vs. Teningen nicht ausgeschlossen

Sie wissen, wo das Tor steht. Der FC Denzlingen und der FC Teningen propagieren eine offensive Spielart, gerne auch im direkten Duell. Seit 2013 fielen in jeder dieser Partien jeweils mindestens drei Tore. Als der FC Denzlingen in der Saison 2022/23 Verbandsliga-Meister wurde, entschied er beide Derbys für sich (3:0 und 4:2). Auch derzeit haben die Denzlinger große Lust auf Tore: 5:0, 4:0, 4:0 und 3:1 – so lauteten die überzeugenden Resultate des Tabellendritten nach dem Ausscheiden im südbadischen Pokal gegen den Bahlinger SC (1:3). "Bei uns sind die Abläufe nun klarer als zuvor, die Automatismen greifen", sagt FCD-Trainer Marco Dufner. Im Training herrsche eine hohe Intensität, es gebe kaum Verletzte, viele junge Spieler hätten einen Leistungssprung gemacht.

"Als Oberliga-Absteiger ist Denzlingen sicher leicht favorisiert", schätzt der Teninger Trainer Fabian Niederprüm. "Doch wenn wir die Leistung aus dem Spiel gegen Linx abrufen, rechne ich uns was aus." Beim 3:2-Heimerfolg gegen den aktuellen Tabellenzweiten nutzten die Teninger jene Räume, die offensiv ausgerichtete Linxer ihnen boten. Mehr bei BZ-Plus.