Kompakt - Lörrach-Brombach gegen Gundelfingen/Wildtal gefordert

Sollte dem VfR Bad Bellingen am Saisonende der Klassenerhalt gelingen, dürfte das nicht zuletzt auf die Heimstärke des Aufsteigers zurückzuführen sein. Alle neun Punkte verbuchte der Fußball-Landesligist zuhause, gegen die Verbandsliga-Reserve des Freiburger FC (Samstag, 15.30 Uhr) soll die Serie ausgebaut werden. Mit einem Sieg könnte der VfR an den Freiburgern vorbeiziehen und den FFC auf die Abstiegsränge verdrängen.

Etwas mehr Konstanz wünschen sie sich beim FSV Rheinfelden. Der Fußball-Landesligist bringt das Personal für eine Spitzenmannschaft mit, nach rund einem Drittel der Saison ist das Weis-Team aber in der unteren Tabellenhälfte notiert. Nur zwei Siege gab es in den letzten sechs Begegnungen. In der Partie beim FC Wolfenweiler-Schallstadt, der die Tabellenführung nach dem 0:0 in Tiengen abgeben musste, sind indes die Gastgeber in der Favoritenrolle. Zumal die Schallstädter in dieser Saison zuhause noch ungeschlagen sind.