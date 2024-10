Kompakt - FC Neustadt: Unaufgeregt zum Sieg?

Sie brauchen einen langen Atem in dieser Saison, dessen sind sich die Neustädter seit dem ersten Ballwechsel bewusst. Und wohl schon davor. Daher verströmt gerade Sascha Waldvogel eine herrliche Unaufgeregtheit vor den Spielen. Er weiß, seine Mannschaft kann jeden Kontrahenten schlagen, aber eben auch gegen jeden verlieren. So ist das eben. Im Fußball im Allgemeinen und in dieser ausgeglichenen Landesliga im Speziellen. Bisher haben die Neustädter öfters verloren als gewonnen, das soll sich am Wochenende ändern.

Der Hegauer FV befindet sich im Moment ebenfalls nicht im Zenit seiner Schaffenskraft und hängt nach gutem Start mittlerweile auf Rang elf der Tabelle. Gewinnt der FCN, dann hat er ebenfalls zwölf Zähler auf dem Konto. „Eine besondere Konstellation“, weiß auch Waldvogel, der ihr allerdings keine größere Bedeutung beimessen möchte.

„Hegau wird uns alles abverlangen. Das Team hat ich im Sommer sehr gut verstärkt, die Neuzugänge machen allesamt Sinn.“ Vor allem vor dem Torinstinkt eines Markus Müller hat er Respekt. Doch von dem Auftreten der Gäste will er die eigene Taktik nur bedingt abhängig machen. Natürlich schaue er auf die Stärken des Gegners und wie diese eingehegt werden könnten, doch dabei dürfe man die eigenen Fähigkeiten nicht vernachlässigen. Das sei ein ständiges Abwägen. „Wir müssen über den Fleiß ins Spiel kommen, dann können wir auch richtig gut kicken.“

Ob Rick Kiefer dabei mitwirken kann, ist fraglich, seit seiner Verletzung aus dem Spiel gegen Gutmadingen plagt er sich mit einem lädierten Knöchel herum. Zu allem Verdruss verdrehte sich Tobias Tritschler im Training am Dienstag das Knie, hier steht eine MRT-Untersuchung an. „Trotz dieser Ausfälle können wir die drei Punkte holen“, steht für Sascha Waldvogel fest. Übrigens: Im Spitzenspiel stehen sich am Samstag der FC Rot-Weiß Salem (Zweiter) und der FC Pfaffenweiler (Erster) gegenüber. Sollte der FCP auch dieses Duell gewinnen, darf er langsam über neue Saisonziele nachdenken.