Kompakt - Der FSV Rheinfelden empfängt Laufenburg

Mit dem ersten Auswärtssieg der Saison (2:1 in Ballrechten-Dottingen) haben die Landesliga-Fußballer des VfR Bad Bellingen das erste von zwei wegweisenden Spielen vor der Winterpause positiv gestaltet. Gewinnt der VfR (12.) am Samstag gegen den Tabellenelften Spvgg. Gundelfingen/Wildtal (14.30 Uhr), überwintert er definitiv auf einem Nichtabstiegsplatz. Für Laurenz Hiller wird das Aufsteigerduell die Abschiedsvorstellung in Bad Bellingen sein. Der 28 Jahre alte Stürmer, mit acht Saisontreffern zweitbester Torjäger des VfR, verlässt den Verein nach zweieinhalb Jahren. Hiller zieht es berufsbedingt an den Bodensee.