Kommt es zum Differdinger Derby im Pokalfinale?

Niklas Bürger und Rosport könnten am Mittwochabend Historisches schaffen – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Niederkorn ist zwar mit dem stärkeren Kader ausgestattet, doch in der regulären Erstligatabelle hat Rosport knapp die Nase vorne, in der Formtabelle sogar deutlich und die beiden Vergleiche in der Meisterschaft gingen ebenfalls an den Verein von der Untersauer. Der Gedanke, dass Rosport also in sein zweites Pokalfinale überhaupt nach 2008 einziehen wird, ist entsprechend alles andere als abwegig. Beide Teams können nach dem Klassenerhalt frei aufspielen.

Niederkorn erwartet am Mittwochabend im Halbfinale der „Coupe de Luxembourg“ gegen Rosport ein heißer Tanz. Wie Trainer Reydel uns am Montag verriet , geht er davon aus, dass es kein einfaches Heimspiel wird. Eine mehr als mäßige Saison könnte der FC Progrès aber mit dem Einzug ins Finale und einem damit verbundenen eventuellen Pokalsieg noch retten. Doch man muss nicht nur auf die verschiedenen Statistiken der BGL Ligue schauen, um herauszulesen, dass die Zahlen eigentlich für den FC Victoria sprechen.

Ende Februar zog dessen Nachfolger „Faz“ Kuduzovic zuhause mit 0:6 gegen den FCD den Kürzeren. Beide Kontrahenten tanzen zudem noch auf zwei Hochzeiten: Differdingen spielt noch um die Meisterschaft, Rodange ist seit Kurzem Schlusslicht der BGL Ligue und hat noch arg zu kämpfen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Zudem könnte Rodange neben einem möglichen Pokalfinale am 29.Mai am 31.Mai oder 1.Juni auch noch in der Relegation antreten.

Erst ein einziges Mal stand ein Verein aus Rodange bislang im Endspiel um die „Coupe de Luxembourg“: 1949 verlor Racing Rodange, Vorgängerverein des heutigen FC Rodange 91, knapp mit 1:0 gegen Stade Düdelingen. Rodange könnte also auch Geschichte schreiben, muss aber beim klar favorisierten Titelverteidiger FC Differdingen 03 antreten. Immerhin konnte man in der Hinrunde der Meisterschaft beim Nachbarn 2:2 spielen und überraschend einen Punkt holen, damals noch unter Trainer El Alaoui .

Kuduzovic: „wir gehen definitiv all-in“

Fahrudin Kuduzovic vor dem Spiel am Mittwoch gegenüber FuPa:

„Das Halbfinale ist das Weiteste, was der Verein im Pokal je erreicht hat. Das ist bereits eine Errungenschaft für unsere Gruppe, die Spieler, den Club und für alle, die beteiligt sind. Wir müssen das heute Abend auch genießen. Es wird ein großes Spiel auswärts in Differdingen, hoffentlich mit ein paar Zuschauern. Wir fahren dahin und geben unser Bestes, um zu gewinnen. In einem Halbfinale hat man nie etwas zu verlieren und wir gehen definitiv all-in. Natürlich ist es wegen mehrerer Englischer Wochen eine Herausforderung.

Ich muss sagen, das ist sehr schwer. Aber wir stehen alle zusammen und für mich ist das positiv. Ich war seit langem nicht mehr in einem Verein und Team, wo es vom Präsidenten bis zum Jugendcoach ein so gutes Gefühl gab. Alle stehen hinter einem und das bedeutet viel für unser Team. Meine großen Glückwünsche gehen an meine Spieler, weil sie diese Saison viel durchgemacht haben und, seitdem ich hier bin, das auch ohne zu meckern und ohne irgendwelche negativen Einstellungen. Alle stehen zusammen, jeder strebt nach vorne und sie arbeiten wie Tiere. Wir haben Woche für Woche Herausforderungen beim Personal mit Sperren und Verletzungen wichtiger Spieler.

Wir sind eigentlich wirklich durch, aber so eine Gruppe habe ich seit langem nicht mehr erlebt. Die sind wirklich eine Ehre für sich selber und auch für die Familie und den Verein. Ich bin sehr stolz auf die Jungs und ich weiß, auch wenn es auf dem Papier anders aussieht, dass wir in den letzten zwei Monaten eine gute Form gehabt haben. Leider hat uns die Kraft in den Spielen gefehlt, die man gegen die direkte Konkurrenz gewinnen muss.

Ich stehe hinter meinem Team aber leider ist das ein Spiegelbild der Vergangenheit. Die Arbeit mit den Spielern war zuvor meiner Meinung nach nicht auf dem Level einer BGL Ligue und wir bezahlen jetzt in manchen Fällen den Preis dafür. Aber wir meckern nicht, wir haben keine Ausreden. Was wir sicher und definitiv versprechen, besonders an unsere Fans, die uns überall hin folgen, dass wir bis zum Ende alles geben werden.“

Am Mittwoch

Heute, 20:00 Uhr FC Differdingen 03 Differdingen FC Rodange 91 Rodange 20:00 live PUSH

Heute, 20:00 Uhr FC Progrès Niederkorn Progrès FC Victoria Rosport Rosport 20:00 PUSH