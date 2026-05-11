Differdingen später Derbysieger, Petingen überholt Rodange

Differdingen schaffte spät und in Unterzahl eine Wende im Derby – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Der 28.Spieltag in Zahlen

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Was am Wochenende los war

Das Differdinger Derby lockte am Freitagabend knapp 1.500 Zuschauer ins Niederkorner Stadion, was rund 38 Prozent der Gesamtzuschauerzahl des 28.Spieltages in der BGL Ligue ausmachte. Die anwesenden Fans kamen dabei auf ihre Kosten: der nicht unbedingt favorisierte FC Progrès lieferte eine starke 1.Halbzeit ab und führte zum Seitenwechsel mit 2:0, ehe das Unheil aus Sicht der Gastgeber seinen Lauf nahm. Mit einem sehenswerten Schuss aus der 2.Reihe gelang Differdingen kurz nach Wiederanpfiff das Anschlusstor (2:1, 47.‘). Es ging auf und ab und da Niederkorn es verpasste, seinen Vorsprung wieder auszubauen schlug der FCD in Person von Joker Buch auf der anderen Seite zu, als dieser in der 76.‘ den Ausgleich köpfte. Sogar eine Ampelkarte für Pereira Pinto (87.‘) konnte die Gäste nicht mehr aufhalten, Buch legte gleich danach für Bedouret auf, der den Differdinger Siegtreffer erzielte (2:3, 88.‘) - ein wichtiger Dreier für Differdingen mit Blick auf das Rennen um den Meistertitel.

Reydel: „Ich nehme viele positive Aspekte mit“

Progrès-Trainer Vivan Reydel gegenüber FuPa: „Ich bin fest davon überzeugt, dass die Zuschauer, die am Freitagabend ins Stadion gekommen sind, ein großartiges Spiel erlebt haben. Wir sind dem Anlass würdig in die Partie gestartet, haben das Spiel kontrolliert und konnten dank unserer guten Teamarbeit und unseres Angriffsspiels die Fünferkette von Differdange knacken, was uns letztendlich eine verdiente 2:0-Führung zur Halbzeit bescherte. Ich glaube nicht, dass wir Pech hatten. Wir hatten es mit dem Spitzenteam der Nationaldivision und dessen individuellen Stärken zu tun gehabt. Wenn eine Mannschaft als Ganzes schwächelt, hofft man immer, dass die Schlüsselspieler einspringen können, was gegen uns genauso eintreffen sollte.

Wir haben viel zu früh in der zweiten Halbzeit ein Gegentor kassiert, wodurch wir Differdingen nicht länger zweifeln lassen konnten. Wenn man sich ihre Tore ansieht – zum Beispiel ein herrlicher Weitschuss, dann Buchs Treffer nach einer Ecke und kurz vor der Abpfiff Bedourets abgefälschter Schuss – waren es individuelle Tore, die Differdingen die drei Punkte sicherten. Ich nehme viele positive Aspekte mit. Spieler, die lange verletzt waren, kehren zurück und wir versuchen, die verlorene Zeit dieser Saison aufzuholen, in der wir leider mit verschiedensten Problemen zu kämpfen hatten. Wir müssen Zählbares herausschlagen, aus unseren Fehlern lernen und auf den Stärken aufbauen, um das Halbfinale (d.Red.: in der ‚Coupe de Luxembourg‘) am Mittwoch gegen Rosport anzugehen, welches nicht einfach wird.“

Der Sonntag sollte ein Tag der schönen Tore werden. Zunächst trifft diese Aussage nicht auf die Partie Hesperingen – Hostert zu, in der die Gäste durch einen Treffer von Fernandes kurz vor Schluss das Tor des Tages erzielten (0:1, 86.‘) und damit den Klassenerhalt fast erreicht haben, mathematisch fehlt noch ein Punkt. Pech hatte der FC Swift im 1.Durchgang, als Kaloga einen Elfmeter in die Wolken schoss (16.'). Mit dem gleichen Ergebnis schlug Rosport Spitzenteam Mondorf. Kyerehs frühes Kopfballtor (1:0, 5.‘) und eine starke Abwehrleistung sicherten dem FC Victoria damit zwei Spiele vor dem Saisonende den Klassenerhalt. Eine faustdicke Überraschung gelang Sorgenkind Petingen. Ein durchaus verdientes aber unerwartetes 3:0 gegen Topteam Düdelingen stand nach 90 Minuten zu Buche, womit die UTP auf den vorletzten Platz rückt und damit sogar noch Minimalchancen auf den direkten Klassenerhalt behält während Düdelingen aus den Top 4 rutscht.

Nun zum ersten der Traumtore. In einem offenen Duell der Aufsteiger Käerjeng und Canach gab es im 1.Abschnitt auf beiden Seiten gute Torchancen. Nach dem Dreh erarbeiteten sich die Gastgeber ein kleines Chancenplus. In Überzahl sollte Albanese dann bei strömendem Regen mit einem Strahl aus dem Rückraum in den rechten Winkel der „lucky punch“ zum 1:0 gelingen (90.‘+2). Nach einer torlosen 1.Halbzeit sollten zwischen Bissen und Rodange satte fünf Treffer nach dem Seitenwechsel fallen. Kurz nach Wiederanpfiff gingen die abstiegsgefährdeten Gäste zwar in Führung, doch binnen 11 Minuten erspielte sich der FC Atert einen 3:1-Vorsprung heraus. Rodanges Anschlusstreffer sollte zu spät fallen (3:2, 90.‘+3).

Mit dem gleichen Ergebnis bezwang Mamer Racing. Die Gastgeber lagen in einer zähen Partie zur Pause mit 1:0 in Front, ehe Chibani mit seinem zweiten persönlichen Treffer herrlich aus rund 20 Metern in den linken Winkel abzog (2:0, 51.‘). Kaum 60 Sekunden später wollte Rapaille es ihm gleich machen: obschon Sancho seine Fingerspitzen noch an das Leder bekam, schlug der Ball zum 3:0 ein. Bis zum Beginn der Schlussphase kämpfte sich Racing wieder auf 3:2 heran, der Ausgleich gelang den Gästen aber nicht mehr. Im Abendspiel setzte sich Strassen am Sonntag mit 3:0 gegen Jeunesse durch. Ebenfalls bei strömendem Regen drosch Perez das Leder unbedrängt aus rund 25 Metern zum frühen 1:0 ins Netz (8.‘) - das nächste tolle Tor in der Liga! Ein sehenswerter Heber von rechts über den Gästetorwart sorgte für die 2:0-Pausenführung des FC UNA, welche man bis zum Schlusspfiff der Partie nach einem perfekt vorgetragenen Konter auf 3:0 ausbauen konnte.