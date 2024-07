KOL: Tvgg Lorsch hat hohe Ziele

Lorsch. Martin Weinbach blickt der anstehenden Saison in der Kreisoberliga mit einer gesunden Mischung aus Vorfreude und Respekt entgegen.

Vorfreude herrscht beim Trainer der Tvgg Lorsch, weil seine Mannschaft in der zurückliegenden Spielzeit zu den Top-Teams der Rückrunde zählte – und der Coach hofft, dass seine Spieler an diese Leistungen anknüpfen können. Respekt flößen ihm hingegen die 68 Punkte ein, die sein Team in der Vorsaison eingespielt hat, wodurch die eigene Messlatte für den Übungsleiter doch hoch liegt.

Welche Ziele Weinbach mit seinem gereiften Kader hat, wer neu dazukommt und wer geht, erfahrt ihr bei Echo Online.