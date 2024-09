KOL MTK: Oberliederbacher Last-Minute-Ausgleich

Main-Taunus. Die SG Oberliederbach kam nach dem zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand gegen den FC Marxheim zurück und schaffte spät noch den Ausgleich. Youngster Jonas Bucht glänzte dabei abermals mit zwei Treffern. Türk Kelsterbach überzeugte mit dem 5:3-Auswärtssieg beim SV Kriftel auf ganzer Linie, während sich der FSC Eschborn nach der ersten Niederlage in der vergangenen Woche nun rehabilitieren konnte. Neuenhain holte den ersten Saisonzähler und Bremthal schaffte gegen den Türk FC Hattersheim zwei Mal den Ausgleich - hat am Ende jedoch nur einen Punkt auf dem Konto. Der BSC Kelsterbach gewann ein hartes Spiel in Schwalbach deutlich mt 7:1 und die TuS Hornau II konnten mit dem 4:2 in Sulzbach den zweiten Sieg einfahren.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

"Vor dem Spiel wollten wir natürlich einen Sieg. Am Ende war der Punkt gegen starke Marxheimer hart erkämpft", bilanzierte Oberliederbachs sportlicher Leiter Tobias Merz. Nico Diez (12.) brachte die Gäste früh in Führung - Emre Danaci (17.) hatte nur fünf Minuten später die Oberliederbacher Antwort parat. "Wir haben die Gegentore hergeschenkt und machen in der Summe zu viele Fehler", sagte Merz. Dominik Friedrich (24.) vor der Pause und Mohamed Boyardan (73.) stellten auf 3:1 aus Sicht der Marxheimer. Die SGO erwischte einen ähnlichen Spielverlauf wie beim 3:3 in der vergangenen Woche gegen Hattersheim - gegen den FCM sorgte diesmal Jonas Bucht (76.) für den schnellen Anschluss, um in der Nachspielzeit seinem Team schließlich zumindest einen Punkt zu sichern. "Jonas und Emre übernehmen schon ganz viel Verantwortung", lobte Merz die beiden Youngsters, die sich beide in die Torschützenliste eintragen durften. "Trotzdem müssen wir uns fußballerisch verbessern", fügte Merz an. Am kommenden Dienstag (19:30 Uhr) trifft die SG im Kreispokal erneut auf Marxheim.

"Insgesamt war es ein souveränder Sieg. In der ersten Halbzeit haben wir sehr guten Fußball gespielt", zeigte sich Türk-Spielertrainer Can Kilic Görgülü glücklich über den vierten Dreier in Folge. Fabian Pfeiffer per Doppelpack, Oualid Kadi und Vitalii Fedotov sorgten für die 4:0-Pausenführung aus Sicht der Kelsterbacher. "In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann etwas zu sicher gefühlt", sagte Görgülü. Zunächst stellte Kriftel-Torgarant Jan Radtke den Anschluss her und bereitete nur kurze Zeit später das 2:4 durch Kevin Hofmann vor. Nachdem Kelsterbachs Neuzugang Mirza Music auf 5:2 stellte, sorgte Kriftels Wassil Mahdjoub per direktem Freistoß für den Schlusspunkt. "Wir müssen in Zukunft über die Dauer des Spiels konzentrierter bleiben", hatte Görgülü nur wenig zu meckern. Als Aufsteiger sind die Kelsterbacher nämlich weiterhin makellos unterwegs - konnten aus den ersten vier Spielen allesamt für sich entscheiden.

Gemischte Gefühle bei den Gastgebern: "Erster Punkt, zwei verlorene Punkte", fasste Neuenhains Co-Trainer Zrinko Tomic zusammen. Nachdem Tim Leon die Gäste per Kopfball zehn Minuten vor der Pause in Führung brachte, glich Mehrshad Nazralikhalaj (77.) für den FVN im zweiten Durchgang aus. "Wir waren die deutlich bessere Mannschaft, wir hatten so viele Torchancen", ärgerte sich Tomic trotz gutem Auftritt über die Chancenverwertung seiner Mannen. Nach schwachem Saisonstart zeigten die Neuenhainer bereits beim 3:5 gegen Diedenbergen in der vergangenen Woche eine deutliche Leistungssteigerung, nun folgte mit dem 1:1 gegen Niederhöchstadt II der erste Zähler. "Irgendwann platzt der Knoten bei uns", ist sich Tomic sicher.

"Die Jungs haben eine Reaktion gezeigt", freute sich FSC-Coach Parwez Naziri über den deutlichen 6:2-Heimsieg gegen den SV Zeilsheim II. Nach 0:6-Pleite beim Topspiel gegen Türk Kelsterbach in der vergangenen Woche konnten sich die Eschborner nun rehabilitieren. Günduüz Can Coser (14.) per Foulelfmeter und Hakan Gültekin (44.), der für Fabian Fries im Sturmzentrum begonnen hat, stellten die 2:0-Führung zur Pause her. David Rodriguez (66./68.) baute diese per Doppelpack im zweiten Durchgang aus. Nachdem Zeilsheims Candas Kara auf 1:4 verkürzte, stellte FSC-Akteuer Mohamed Mamay die alte Vier-Tore-Führung wieder her. Nur kurze Zeit später ein ähnliches Szenario: Canas Kara (85.) traf vom Elfmeterpunkt - Hakan Gültekin (87.) antwortete und stellte auf 6:2. Am kommenden Sonntag (15:30 Uhr) tritt der FSC zum nächsten Topspiel bei der SG Nassau Diedenbergen an. "Ein schweres Auswärtsspiel", wie Naziri findet.

"Es war ein hartes Spiel, fußballerisch war es sehr deutlich", sagte BSC-Coach Dennis Hombach. Acht Gelbe Karten, vier Zeitstrafen und eine glatt Rote Karte für Schwalbachs Anas Taytay aufgrund von grobem Foulspiel standen am Ende auf dem Spielberichtsbogen. Dem Schiedsrichter Frank Schmalwasser attestierte Hombach aber eine gute Leistung. Maximilian Lechner, Marco Ippolito und Robin Schmiegel trugen sich auf Seiten des BSC in die Torschützenliste ein. Stürmer Lars Christiansen überzeugte zudem mit einem Viererpack. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:6 erzielte der Schwalbach-Stürmer David Böhm.

"Der Auswärtssieg war nicht gefährdet", resümierte Co-Trainer der Hornau-Zweiten, Dirk Schröpfer. Sebastian Schulze (2.), Noah Thalheimer (6.) und Altanyadas Altanhuyug (21.) brachten die Gäste früh mit 3:0 in Führung. Nach den Sulzbacher Treffern durch Adis Pita (26.) und Toni Miletic (30.) mussten sich die Hornauer jedoch schütteln. "Wir haben nach der Führung etwas nachgelassen. Nach der Pause haben wir es dann wieder kontrolliert", sagte Schröpfer. Semir Hadzibulic (77.) sorgte im zweiten Durchgang für die Hornauer Entscheidung.