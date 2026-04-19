KOL MTK: Oberliederbach gewinnt hoch, verliert aber seine Topspieler

Jonas Bucht (links) und Emre Danaci (rechts) verlassen die SG Oberliederbach im Sommer. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Main-Taunus. Ob die SG Oberliederbach aufsteigt oder nicht, ist noch offen. Klar ist aber: in der kommenden Spielzeit muss die SGO ohne Spielmacher Jonas Bucht und Torjäger Emre Danaci auskommen - beide werden den Verein im Sommer verlassen. Herzlich wenig beeinflusste das die Leistung gegen Viktoria Kelsterbach, über die Oberliederbach - allen voran Viererpacker Florian Joerss - mit 10:1 rollte. Derweil konnten die Spvgg. 07 Hochheim und der FC Schwalbach zuhause wichtige drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren, während der SV Zeilsheim II seine Aufstiegsträume at acta legt. Germania Weilbach bleibt durch den 3:1-Auswärtssieg beim FSC Eschborn Spitzenreiter, der SV Kriftel bezwingt den SC Eschborn knapp mit 2:1 und springt auf Platz vier.

"Nach oben hin reicht es einfach nicht", schreibt Zeilsheim-Coach Ruhat Birinci den möglichen Aufstieg endgültig ab. "Wir haben eine katastrophale erste Halbzeit gespielt, keine Zweikämpfe und zweiten Bälle gewonnen", musste er konstatieren. Kurz vor der Pause sah Tayssir El Abbassi nach einer Unsportlichkeit die Ampelkarte, kurz vor Schluss erwies Salaheddin El Ouaddaf der personell gebeutelten Zeilsheim-Zweiten durch seine Rote Karte wegen Nachtreten einen Bärendienst. Derweil konnten die Marxheimer ihren starken Auftritt beim 1:3 im Kreispokal-Halbfinale gegen den FC Eddersheim auch in der Liga bestätigen.

Nach einer Flanke von Niklas Prokasky köpfte Unglücksrabe Manuel Haas das Spielgerät ins eigene Gehäuse und sorgte damit für die verdiente Punkteteilung, nachdem Lukas Kleber für die Gäste vorgelegt hatte. Carsten Ache, TuRa-Abteilungsleiter, sprach hinterher von einem Punktgewinn, und hob die Moral seiner Mannschaft heraus, die nächsten Sonntag auswärts beim BSC Kelsterbach ran muss.

"Am Ende war es o.k.", sah TuS-Coach Philipp Willenberg ein Kreisoberliga-Spiel auf überschaubarem Niveau, in dem in der Schlussphase zwei Elfmeterpfiffe ausblieben. "Das war schon sehr strittig. Insgesamt war es ein sehr sehr langsames Spiel", sagte Willenberg.

Unter der Woche trafen Jonas Bucht und Emre Danaci die Entscheidung, die SG Oberliederbach im Sommer zu verlassen. Bucht wird sich den TuS Hornau anschließen, während sich Danaci, der aktuell mit Bänderriss ausfällt, Lokalrivale VfB Unterliederbach anschließen wird. "Für uns ist das natürlich nicht schön, auch wenn die Entscheidung sportlich nachvollziehbar ist", sagt Tobias Merz, Sportlicher Leiter der SGO. "Wenn wir mit sieben, acht Punkten Vorsprung auf Platz drei dastehen würde, wäre es vielleicht etwas anderes", so Merz weiter zu den heißumworbenen Ausnahmespielern. Mit Florim Abdi (wechselt zu TuRa Niederhöchstadt) ist indes ein weiterer Sommer-Abgang fix.

Von dem Paukenschlag ließ sich die Mannschaft jedenfalls nicht beeindrucken, zeigte vom Anpfiff weg eine souveräne Vorstellung, bei der Florian Joerss per Viererpack überragte. "Am Anfang hat sich die Viktoria noch gewehrt, mit dem 4:1 haben sie sich aber aufgegeben - das war wirklich erschreckend", berichtete Merz.

Tore: 1:0 Florian Joerss (1.), 2:0 Jonas Bucht (7.), 2:1 Moritz Rüdinger (20.), 3:1 Joerss (29.), 4:1 Jonathan Mies (44.), 5:1 Jan Luca Fischer (51.), 6:1 Joerss (54.), 7:1 Joerss (58.), 8:1 Fischer (68.), 9:1 Mathis Müller (74.), 10:1 Thibault Ernest Paul Yout (78.)

Jaroslaw Kirillow wurde mit dem gehaltenen Elfmeter (75.) beim Stande von 3:1 zum Matchwinner. Sergejs Parfenovic, der vorher vom Punkt noch ausgeglichen hatte, scheiterte am starken Keeper. Eugen Rerich (verursachte beide Elfmeter) sah nach dessen verschuldeten Elfmeter die Ampelkarte. "Das war ein guter Auftritt von uns", war Hochheims Sportlicher Leiter René Geilert glücklich und freute sich über die nächsten Big Points gegen einen direkten Konkurrenten. Tore: 1:0 Marko Kunac (38./direkter Freistoß), 1:1 Sergejs Parfenovics (42./Foulelfmeter), 2:1 Max Höhn (59.), 3:1 Arne Gerken (73.) - Gelb-Rot: Eugen Rerich (74./Foulspiel)

"Das war ein verrücktes Spiel mit einem glücklichen Sieg, den wir uns teuer erkaufen mussten", fasste Kriftels Trainer Tomas Pelayo zusammen. Trotz einiger Ausfälle, darunter Defensiv-Anker Dennis Reuter, verdiente sich Christoph Hess, der aus der "Zweiten" aushalf, ein Sonderlob in einer Partie, die spät unnötig hitzig wurde. Gäste-Keeper Dennis Pereira schoss bei einem Freistoß Santiago Pelayo an, sah im Anschluss die Gelbe Karte. Es entstand eine Rudelbildung, nach der Santiago Pelayo, der den Ausgleich per direktem Freistoß erzielte, mit Glatt Rot belangt wurde. Dennis Pereira sah kurz darauf die Ampelkarte. "Ich habe im Anschluss den Schiedsrichter gefragt, warum er uns die Rote Karte gezeigt hat. Daraufhin sagte er, er könne aufgrund eines offenen Verfahrens keine Auskunft geben und verschwand in seine Kabine", berichtete Pelayo, dessen Team durch den Sieg auf Platz vier springt. Tore: 0:1 Baris Özer (16.), 1:1 Santiago Pelayo (61./direkter Freistoß), 2:1 Anas Moussaoui (72.) - Rot: Santiago Pelayo (90.+2/nach Rudelbildung/Grund unbekannt) - Gelb-Rot: Dennis Pereira (90.+3/Grund unbekannt)

Eschborns Keeper Andrei Capres erlebte eine Halbzeit zum Vergessen, wurde dann in der Halbzeit durch Özkan Albayrak ersetzt. "Das war heute nicht sein Tag", seufzte FSC-Klubchef Murat Sen, der sonst ein Spiel auf Augenhöhe sah, das durch die drei Torwart-Patzer entschieden worden sei. Der größte war sicherlich beim Treffer zum 1:3, bei dem Andreas Klings Distanzversuch seinen Weg ins Tor fand. Kurz vor Schluss sah FSC-Akteur Kwadwo Poku Osafo wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte (88.) Tore: 0:1 Justin Thieme (10.), 1:1 Kristijan Klajic (12.), 1:2 Sebastian Knezevic (.), 1:3 Andreas Kling (45.+2) - Rot: Kwadwo Poku Osafo (88./Unsportlichkeit)