Gegen starke Marxheimer: Eddersheim siegt im Halbfinale

Noah Schmitt traf zur Führung für den FC Eddersheim beim Pokal-Halbfinale in Marxheim. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Hofheim. Der FC Eddersheim steht als erster Finalist des Kreispokals Main-Taunus fest. Im Halbfinale erwies sich Kreisoberligist FC Marxheim als guter Gegner, doch am Ende setzte sich der drei Ligen höher spielende Favorit vor 250 Zuschauern durch und ist nur noch einen Sieg von der erneuten Titelverteidigung entfernt.

"Die Jungs habe ein super Spiel gemacht. Wir haben hinten gut gestanden und vor allem über Konter einige Chancen herausgespielt. Eddersheim hat sich schwer getan, war aber dominant und hat am Ende auch verdient gewonnen", resümierte Marxheims sportlicher Leiter Tobias Göttner.

Nach einer halben Stunde sorgte Noah Schmitt per Kopfball nach Ecke von Patrick Schorr für die Führung. Schorr setzte zehn Minuten später einen Freistoß an den Pfosten, beinahe im Gegenzug glichen die Marxheimer - ebenfalls per Ecke - aus. Niklas Hieke flankte und Kamal Idrissou köpfte am langen Pfosten zum 1:1 ein.

Wenige Minuten nach Wiederanpfiff brachte Seok-Min Park den FCE wieder in Front. Fabio Czerner (Latte) und Dominik Friedrich (frei vor dem Torhüter) verpassten den möglichen erneuten Ausgleich. Stattdessen machte Janic Pessel per Hackentreffer nach Ecke noch das 3:1 für den Favoriten, der selbst auch noch einige Chancen verzeichnete und unter anderem durch Park zuvor die Latte getroffen hatte.

Eddersheim trifft im Endspiel auf den Sieger des zweiten Halbfinals, wo sich die Verbandsligisten Zeilsheim und Hornau gegenüberstehen. Das Finale findet dieses Jahr am 6. Mai in Hattersheim statt.

Beim FCM gilt es nun, die Runde noch positiv zu beenden. Weil das Team derzeit "jenseits von Gut und Böse" steht, laufen die Kaderplanungen bereits auf Hochtouren. Das Trainerteam Agon Alihajdari und Muhamet Aliaj hat bereits für die kommende Runde zugesagt, ebenso bislang alle Spieler. Zudem kommen zehn A-Jugendliche in den Aktivenbereich hoch. "Da sind auch ein paar für die Erste dabei", sagt Göttner. Der aus dem Saarland zugezogene Yannik Jungfleisch, der auf Erfahrung auf Verbandsliga-Ebene blickt, könnte mittelfristig auch eine Option sein.