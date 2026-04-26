KOL MTK: Hochheimer Husarenstreich - Schwalbacher Comeback

Die Spvgg. 07 Hochheim (rote Trikots) und der FC Schwalbach (schwarze Trikots) durften wichtige drei Punkte bejubeln. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Main-Taunus. Fünf Spieltage vor Schluss ist in der Kreisoberliga Main-Taunus weiterhin alles offen. Den Abstiegskampf wirbelte die SpVgg. 07 Hochheim (7:3 gegen den SC Eschborn) und der FC Schwalbach (3:2 beim FC Marxheim) auf, oben gelang dem Türk FC Hattersheim gegen die SG Oberliederbach ein Coup. Derweil machte Germania Weilbach einen großen Schritt in Richtung Aufstieg und hat nun ein Sechs-Punkte-Polster auf Platz zwei.

"Wir haben es extrem gut gemacht gegen einen schwachen Gegner", hätte das Ergebnis für BSC-Coach Dennis Hombach zweistellig ausgehen müssen. Beim Stand von 2:0 sah Luis Vazquez wegen Meckern die Ampelkarte. Beim Sieger ragte Fünferpacker Nils Ostertag heraus.

Bei Zeilsheim besteht mit drei Punkten Abstand auf Platz zwei noch eine realistische Chance auf die Relegation. Warum der SV Zeilsheim und Trainer Ruhat Birinci dennoch getrennte Wege gehen, könnt ihr hier nachlesen.

Die Gäste traten mit ihrem letzten Aufgebot an, mussten später zu Acht zu Ende spielen. "Wir haben deutlich mehr erwartet", stellte Germania-Coach Nourdine Ajarar seine Mannschaft eigentlich auf ein Topspiel ein. Luke Wesps Doppelpack brachte Weilbach schnell auf die Siegerstraße. Durch Oberliederbachs Patzer in Hattersheim konnte die Germania ihren Vorsprung auf sechs Punkte ausbauen.

"Ist leider zu wenig, wir hätten drei Punkte holen müssen", trauerte Schwalbachs Michael Gremme dem Sieg hinterher. Die größte Chance vergab Can Altun kurz vor Schluss vom Punkt. "Da gehen einem irgendwann auch die Worte aus", schreibt Gremme die Hoffnung auf den Klassenerhalt dennoch nicht ab. Kurz vor Schluss sahen Schwalbachs Matheus Favoretti und Eschborns Torschütze Habibullah Mahbubi nach einer Auseinandersetzung je glatt Rot.

"Wir taumeln in Richtung A-Liga", fand Daniel Niedermann, Sportlicher Leiter der Viktoria, kaum Worte für den schwachen Auftritt vor allem in der zweiten Halbzeit. "Die erste war noch o.k., danach wirkte es so, als sei der Stecker gezogen worden", sagte Niedermann, dessen Team nun immer weiter auf zweiten Abstieg in zwei Jahren hinsteuert.

Tore: 0:1 Stefan Böhmin (47.), 0:2 Maximilian Glab (52.), 0:3 Marco Pauly (65.), 1:3 Philipp Langelotz (73.), 1:4 Glab (85.)

"Ein Lehrstück, wie man ein gewonnenes Spiel noch verlieren kann", resümierte Marxheims 2. Vorsitzender Jürgen Bär. Komfortable 2:0-Führung, nach der Tätlichkeit von Schwalbachs David Böhm sogar eine knappe Stunde in Überzahl, und dennoch reichte es nicht für den Heimdreier. Denn im zweiten Durchgang drehten die Gäste so richtig auf und drehten binnen zwölf Minuten das Spiel auf den Kopf und holten am Ende nicht unverdient, so Bär, drei Auswärtspunkte in Marxheim. Tore: 1:0 Eseyas Bariagaber (5.), 2:0 Bariagaber(19./Foulelfmeter), 2:1 Christian Seehöfer (61.), 2:2 Almedin Hodzic (69.), 2:3 Ilias Aurag (73.)- Rot: David Böhm (36./Tätlichkeit)

Als "ein Tag zum Vergessen" ordnete Eschborn-Coach Giuseppe Petrillo die Nicht-Leistung seiner Mannschaft ein, die im zweiten Durchgang völlig den Faden verlor. Torhüter Tobias Biller, der lange nicht mehr auf dem Platz stand, musste nach dem Seitenwechsel zwischen die Pfosten, da Rinsei Ito berufsbedingt nur in der ersten Hälfte auflaufen konnte. "Das war natürlich nicht besonders glücklich", sagte Petrillo, "der Gegner hat es aber auch verdient". Auf Seiten der Hochheimer sah Sportlicher René Geilert neben einer starken Offensivleistung, rund um Dreierpacker Marko Kunac, eine stabile Defensive: "Wir hatten Marcel Díaz Aptiev gut im Griff. Dazu hat unser A-Junior Tim Huschban auf der Sechs ein herausragendes Spiel gemacht." Tore: 0:1 Semih Oyar (28.), 0:2 Marko Kunac (38.), 0:3 Tim Huschban (39.), 1:3 Mourad Azouzi (42.), 1:4 Kunac (61.), 1:5 Kunac (69.), 1:6 Aaron Behnisch (75.), 2:6 Baris Özer (80.), 3:6 Marcel Díaz Aptiev (86.), 3:7 Sven Heinze (90.)

"Erste Halbzeit waren wir das klar bessere Team. Das war trotz der dünnen Personallage der Schlüssel heute", ging der Dreier für Bremthals Trainer Felix Hanke in Ordnung. Seine Mannschaft traf im ersten Durchgang noch zwei Mal Aluminium, rettete nach Kriftels Anschlusstreffer zum 2:3 das Ergebnis schließlich über die Zeit. Tore: 0:1 Jan Radtke (18.), 1:1 Marvin Schmidt Hartlieb (28.), 2:1 Leon Renner (34.), 3:1 Lucas Körner (40.), 3:2 Yassine Bouaddiss (68./Elfmeter)