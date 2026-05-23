KOL MTK: Bei Viktoria Kelsterbach brennt noch Licht Schlusslicht kann doch noch gewinnen und hat am letzten Spieltag doch noch Chancen auf den Klassenerhalt +++ BSC Schwalbach gewinnt Derby und kann nicht mehr Letzter werden +++ Kriftel Derbysieger in Marxheim und darf weiterhin von Aufstiegsrelegation träumen von Lauris Ommert · Heute, 18:20 Uhr · 0 Leser

Doch noch Hoffnung für die Viktoria? – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Main-Taunus. Am letzten Spieltag geht es für fünf Mannschaften noch um etwas. Das ist die Erkenntnis nach dem Pfingstspieltag am Samstag. Die Viktoria sendete schon am Freitagabend mit dem 2:1-Erfolg gegen den SC Eschborn ein Lebenszeichen und darf nun doch wieder hoffen. Im Schwalbacher Stadtduell setzte sich der BSC durch, dem nur noch ein Punkt für den sicheren Klassenerhalt fehlt. Die SG Oberliederbach erhielt kampflos drei Punkte, so musste der SV Kriftel im unangenehmen Derby beim FC Marxheim gewinnen, um das Duell um Platz zwei spannend zu halten. Und tat das - zum ersten Mal seit 2019. TuS Hornau II und die Spvgg. 07 Hochheim tüteten jeweils einen 4:3-Auswärtssieg ein.

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Es war ein Do-or-Die-Spiel für die Viktoria, die gewinnen musste, um den zweiten Abstieg in Folge abzuwenden. "Erfreulich, heute mal nicht betröppelt zu sein", berichtete Kelsterbachs Sportlicher Leiter Daniel Niedermann von einer erleichterten Stimmung bei Mannschaft und Verantwortlichen. Er selbst wurde gemeinsam mit Patrick Schmidt vor dem Spiel verabschiedet. Bereits seit geraumer Zeit steht fest, dass sich die Viktoria im Sommer neu aufstellen wird. "Das war ein schöner Abschluss. Wir haben einen Wimpel und einen Strauß Blumen vom Vorstand überreicht bekommen. Damit haben wir nicht gerechnet", erzählte Niedermann. Das Ergebnis habe die Mannschaft "irgendwie über die Zeit geschaukelt. Jetzt ist das natürlich eine ganz neue Situation. Sollte die Konkurrenz patzen, gehen wir nächste Woche in Bremthal komplett rein", schöpft Niedermann neue Hoffnung.

Tore: 1:0 David Kaltenmark (35.), 2:0 Linus Wirth (44./Kopfball), 2:1 Marcel Díaz Aptiev (58.)

A-Junior Edom Johannes fälschte zwar entscheidend zum Anschlusstreffer der Gäste ab, erntete dennoch von seinem Trainer ein großes Lob. "Er hat in seinem ersten Herrenspiel ein super Spiel gemacht", sagte Nourdine Ajarar, der die erste Halbzeit nutzte, um ein neues System auszuprobieren. Der Kader werde auch in der Gruppenliga weitesgehend zusammenbleiben. Mit zwei potenziellen Neuzugängen befinde man sich noch in Gesprächen, kündigt Ajarar in der kommenden Woche Klarheit an. Tore: 1:0 Sebastian Knezevic (6.), 2:0 Justin Thieme (45.), 2:1 Edom Johannes (59./Eigentor), 3:1 Knezevic (66.)

Spieltext SV Zeilsheim II - Oberliederb. Warum der SV Zeilsheim II abgesagt hat und wie Oberliederbach und der SV Kriftel darauf reagiert haben, könnt ihr hier nachlesen.