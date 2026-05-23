Vorwurf Wettbewerbsverzerrung: SV Zeilsheim II sagt kurzfristig ab

Der SV Zeilsheim II hat sein Kreisoberliga-Spiel gegen die SG Oberliederbach kurzfristig abgesagt und damit für Unmut beim SV Kriftel gesorgt, die dem Verein Wettberwerbsverzerrung vorwerfen. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Main-Taunus. Der SV Zeilsheim II hat sein letztes Heimspiel in der Kreisoberliga Main-Taunus gegen die SG Oberliederbach abgesagt und greift damit in das Rennen um Platz zwei ein. Denn die SGO erhält kampflos drei Punkte - was den SV Kriftel, der in Marxheim (15:30 Uhr) gewinnen muss, auf die Palme bringt.

Zeilsheims Vorsitzender erklärt sich: "Das Spiel sagen wir ungern ab"

Zeilsheims Klubchef Peter Strauch habe am Freitag die Klassenleitung per Mail über die Absage informiert. "Als Ruhat Birinci vor drei Wochen hingeworfen hat, sind auch einige Spieler nicht mehr gekommen. Die letzten Spiele mussten wir mit einigen Spielern der A-Jugend auflaufen. Da die heute in Eltville spielen, war es uns nicht möglich Jungs aus der A-Jugend abzustellen. Das Spiel sagen wir sehr ungern ab. Der Vorwurf ist auf Krittler Seite verständlich. Aber es hätte auch nichts genutzt, wenn wir eine SOMA-Mannschaft hingeschickt hätten. Dann wäre es für Kriftel sicherlich auch nicht gut gewesen", erklärt Strauch. Der betont, dass es bei der U19 noch um den Aufstieg in die Verbandsliga gehe.

Pelayo: "Es geht ums Prinzip"

Für Pelayo ist das nur wenig tröstlich. Sein Team fühle sich klar benachteiligt. "Das ist eine weitere Situation, bei der man wirklich nur mit dem Kopf schütteln kann", sagt Pelayo, der beim SV Zeilsheim das Fußballspielen gelernt hat. "In Marxheim wird es so oder so ein schweres Spiel und wir haben da gefühlt noch nie was geholt. Aber es geht einfach ums Prinzip", fügt er an.

Tobias Merz, Sportlicher Leiter der SG Oberliederbach, freute sich derweil über ein freies Pfingstwochenende und die geschenkten drei Punkte. "Wir nehmen es sehr gerne an. Von daher waren wir nicht böse drum". Auch er könne den Unmut vom SVK nachvollziehen: "Wenn man sich Gedanken um den Wettbewerb macht, hat der SV Zeilsheim in den letzten fünf Wochen nicht die beste Figur abgegeben." Sollte Kriftel in Marxheim nicht gewinnen, hat Oberliederbach den zweiten Platz sicher.