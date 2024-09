KOL: Gregorz ist Beuerbachs Garant

„Wir hatten schon in der ersten Halbzeit 70 bis 75 Prozent Ballbesitz“, beobachtete Holzhausens Spielertrainer Thorsten Barg. Es sei andererseits, was die Chancen angehe, ein offenes Spiel gewesen, räumte der Coach ein. Mario Nogly, der zusammen mit Spielertrainer Sebastian Gurok, die Gäste-Mannschaft coacht, sprach von einem Match auf Augenhöhe, bei dem der Schiedrichter allerdings sehr einseitig gepfiffen habe. „Wir hatten auch neun Ausfälle gehabt“,strich er heraus. Tore: Dominik Bauer, Christian Jäckel, Malik Minor / Patrick Hammesfahr.

„Das Unentschieden geht vollauf in Ordnung“, sprach Sven Ott, Trainer bei den Gastgebern, von einem gerechten Ergebnis in einer kampfbetonten, aber fairen Partie. Adrian Schmidt brachte die Waldemser noch vor der Pause in Führung. Philipp Borchwaldt sorgte in der 70. Spielminute für den Ausgleich.

Simon Monreal, der zusammen mit Yannik Palinkas das Trainerduo des FSV Winkel bildet, sprach von einem auch der Höhe nach gerechten Ergebnis. „Wir sind sehr zufrieden“, sprach er auch im Namen seines Trainerpartners. Und er lobte Schiedsrichter Joachim Auster für seine gute Leistung. Monreal traf gleich vier Mal ins Schwarze. Niklas Scherrer, Luca Oppenhäuser (2), Julian Thomas und Janik Otten hatten ebenfalls Zielwasser getankt. Für den SV Presberg war Ante Terzic erfolgreich.

Die Kurstädter hatten in der Schlussminute Pech, da ein Schuss ihres Spielertrainers Orkun Zer auf der Torlinie geblockt wurde. „Wir hatten leider nicht genug PS auf die Straße bringen können, waren zu passiv und machten einfache Fehler“, fand SGS-Pressesprecher Jonas Walloch. Gäste-Trainer Herbert Leus fasste zufrieden zusammen: „Es war ein spannendes und schnelles Spiel, das wir nicht unverdient gewinnen konnten.“ Sehr stark habe sein Spieler Aaron Heymann performt, betonte der Coach. Tore: Orkun Zer / Tom Gregorz (2).

„Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden“, fasste Michael Mohr aus der sportlichen Leitung der Gastgeber zusammen. Ein Sonderlob sprach er seinem Keeper Jonas Nuske für seine starke Vorstellung aus. Torschützen: Pascal Mzenga, Kayra Güler, Eigentor / Finn Ott (3).

Die Favoriten spielten über die gesamte Spielzeit wie aus einem Guss. „Es war gar nicht so schlecht von uns“, nahm SG-Trainer Matthias Dworschak die Seinen in Schutz. „Aber unsere individuellen Fehler haben die Gäste stark gemacht“, schob er nach. Ärgerlich: Zumindest ein von zwei möglichen Elfmetern hätte der Schiedsrichter für seine Mannschaft geben müssen, monierte der Trainer. Torschützen: Maxim Bujnov (3), Janik Siebenkittel (2), Abdoulaye Junior Toure, Filip Alexiadis.