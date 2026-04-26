KOL: Freie gewinnen unter Verbandsaufsicht, zwei Ländches-Derbysiege Der Kreisoberliga-Spitzenreiter Freie Turnerschaft setzt sich in einem fairen Spiel gegen den SC Gräselberg 5:1 durch +++ Derweil freut sich der SV Frauenstein über viele Zusagen und einen Neuzugang. von Martin Gebhard · Heute, 20:43 Uhr · 0 Leser

Enrico Mittelstädt (links) von der Freien Turnerschaft entwischt dem Gräselberger Sanjin Cikotic. Foto: Frank Heinen

WIESBADEN. Die Spitzenteams in der Kreisoberliga Wiesbaden, Primus Freie Turnerschaft und SG Germania, ließen nichts anbrennen und sackten jeweils Dreier ein. Die Aufsteiger Spvgg. Igstadt und TuS Medenbach sowie der SV Hajduk fuhren allesamt wichtige Siege gegen den Abstieg ein.

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Die Freien hatten für das unter Verbandsaufsicht stehende Spiel mehrere professionelle Security-Kräfte aufgeboten. Die Spielfeldseite am Hang war komplett für die rund 90 Besucher gesperrt. Aber die Partie lief – auch unter den Augen von Fußballwart Jürgen Brose und seinem Stellvertreter und Klassenleiter Lothar Schäfer – fair. Die Gastgeber dominierten die Partie und kreierten zahlreiche Torchancen. Abdullah Kasilmis, Abduelmelik Sari, Amin Arjoun und der eingewechselte Fynn Christen, der zwei Mal traf sowie mit einem Kracher Pfosten und Latte anvisierte, münzten sie in Tore um. Für den SCG traf Mohamed Laamimachi zum 2:1 mit einem 25-Meter-Schuss, der sich in den Winkel drehte. „Wir sind, wie man uns gut kennt, wieder hohes Tempo gegangen“, nannte Daniel Pollner, der mit René Kleemann die Freien anleitet, einen wesentlichen Erfolgsfaktor für den Dreier. Gräselbergs Sven Waiss, der den gesperrten Chefcoach Nima Khanbareh vertreten hatte, sagte: „In der ersten Halbzeit hätte es nach Foul an Skandar Ullah einen tausendprozentigen Elfmeter geben müssen.“ Und auch nach Wiederbeginn vermisste er den Pfiff des Referees nach einem an Ullah verwirkten Strafstoß.

„Die ersten beiden Tore sind durch individuelle Fehler gefallen“, sagte FSV-Trainer Matthias Groß, der sich aber bereits über 80 Prozent Zusagen des aktuellen Kaders für die neue Saison freut. „Wir haben zu viel liegen lassen“, hätte für sein Gegenüber, Alex Kopp, der Sieg noch höher ausfallen müssen. Tore: Joshua Ercin/Ufuk Seyfi (2), Aleksandar Vukuvic (2), Israel Mulumba Mukamba.

Riesen-Jubel bei den Medenbachern nach dem Sieg im Ländchesderby – und vor allem im Kampf um den Klassenerhalt. „Uns fällt ein Riesen-Stein vom Herzen. Die Jungs haben den Kampf angenommen“, freute sich Spielertrainer Manuel Ulm über den verdienten Dreier. Tore: Ulm (2), Jan Niklas Schmidt, Josip Jozic/Salvo Ansani, Lawrence Schäfer, Luca Palmer.

Nach der Pause und dem frühen Tor von Justin Heidemann kamen die Gastgeber so richtig auf Betriebstemperatur und schraubten durch Ivan Rebic, der zudem mit einem Foulelfmeter an Gäste-Keeper Robert Lorsbächer gescheitert war, wiederum Heidemann und Necmi Gür das Ergebnis in die Höhe. „Kastel hat es zunächst gut gemacht und uns hoch angelaufen“, lobte Germania-Trainer Stefan Kühne, der mit der Leistung insgesamt zufrieden war, auch den Gegner.

„Der vierte Sieg in Folge und das fünfte Spiel ohne Niederlage“, jubelte Zeljko Novak, Sportlicher Leiter des SVH. „Unser Trainer Miro Stojcevic ist mit der Mannschaft am Feiern.“ Torschützen: Gojo Kolak (2), Marko Puljic, Luka Sumak, Hatim El Khlifi Ayad/Marvin Funk, Akim Arndt, Kerem Anadolu.

„Die Jungs haben sich prima auf die langen Bälle von Naurod eingestellt und sich nach der unglücklichen Niederlage in Sonnenberg belohnt“, spricht Igstadts Coach Tobias Neumann auch von einer starken Rückrunde. Aus der starken Mannschaftsleistung hob er Abwehrspieler Tom Pietro Rodio heraus. Tore: Felix Jilke (2), Luis Miguel Gros/Sven Hillmer, Maikel Pfaff.