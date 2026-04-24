Koray Asil geht zum SV Frauenstein

Beim SV Frauenstein begrüßen Sportlicher Leiter Werner Orf (links) und Trainer Stefan Carbach (rechts) Neuzugang Koray Asil. – Foto: SVF

WIESBADEN. Der SV Frauenstein, aktueller Tabellenachter der Kreisoberliga Wiesbaden, hat sich für die kommende Saison mit Koray Asil verstärkt. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler gehört dem Verbandsligakader des FC Germania Okriftel aus Hattersheim an.

Der Linksfuß spielte noch bis zur Winterpause für den Kreisoberligisten Spvgg. Sonnenberg, stand davor beim „Klassenkameraden“ SG Germania, bei der er die meiste Zeit seiner Laufbahn gespielt hatte, unter Vertrag.

Und der Kader der Kicker von der Bodenwaage nimmt weiter Formen an, wie ihr Sportlicher Leiter, Werner Orf erklärt: „Bisher haben alle Spieler, die wir behalten wollen, zugesagt“, sagt er 68-Jährige. Und das sind immerhin 14 an der Zahl. Und über eine weitere Kadervergrößerung dürften sich Orf und sein Trainer Stefan Carbach wohl ebenso freuen: „Wir führen weitere Gespräche mit internen und externen Spielern“, informiert Orf.

Der SV Frauenstein ist an diesem Sonntag spielfrei, ehe es für ihn am 3. Mai (Anstoß 15 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den SC Gräselberg weitergeht.