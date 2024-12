Kötzting chancenreich, aber ohne Ertrag - Osserbuam siegen

Am letzten offiziellen Spieltag im Jahr 2024 in der Landesliga Mitte trafen heute der FC Bad Kötzting und die SpVgg Lam aufeinander. Im Stadion am Roten Steg wollten 500 Zuschauer das Nachbarschaftsduell sehen. Lam hatte aufgrund einer zweiwöchigen Zwangspause zuletzt keinen Einsatz, während Kötzting nach dem Torspektakel gegen Eggenfelden mit einer Portion Rückenwind in das Spiel ging.



Bereits in der dritten Spielminute hatte Lam die erste Großchance auf die Führung, doch Niklas Maimer scheiterte an Kötztings Torwart Tobias Vogl – das hätte die Führung sein müssen. In der 27. Minute fiel dann jedoch das erste Tor des Spiels: Ein schöner Angriff der Hausherren, Robert Aubrecht setzte die punktgenaue Flanke auf Dominik Hanninger, der den Ball mit einer Ablage auf Miroslav Spirek weiterleitete. Der Torjäger ließ sich nicht zweimal bitten und traf per Direktabnahme zum 1:0 für Kötzting. Nach den ersten 45 Minuten ging der FCK mit einem Chancenplus, aber nur mit einem Tor in die Kabinen. Direkt nach Wiederanpfiff hatten die Gastgeber die Riesenchance auf 2:0 zu erhöhen, als Robert Aubrecht nur um Zentimeter das Tor verfehlte.