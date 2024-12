Körperlich dagegen gehalten

Dieses Wochenende kam die Spielgemeinschaft Zorbau/Großgrimma zum Bunasportpark.

Man wollte an die letzten sehr guten Leistungen anknüpfen und den Druck auf Braunsbedra vergrößern.

Und so trat man dann mal wieder auf: es wurde von hinten heraus sicher gespielt und den Gegner ständig unter Druck gesetzt.

Nach ca. 10 Minuten Einspielzeit begann man dann, sich erste klare Chancen heraus zu spielen.

Man spielte wieder konzentriert ohne viele Fehler zu machen und verteilte die Bälle sehr gut.

In der 18. Minute konnte mal wieder David Groß ein Tor bejubeln... nach einer schönen Flanke von Christoph Zorn konnte er den Ball, entgegen der Laufrichtung des Torwarts, mit dem Kopf im Tor unterbringen.

Nach dem Führungstreffer spielte man weiter munter nach vorne, jedoch ohne Tore zu erzielen.

So ging es dann mal wieder mit einer 1:0 Führung in die Pause.

Nach neuer Motivation in der Kabine spielte man weiter konzentriert und kam dann noch zu weiteren hochverdienten Toren: In der 57. konnte Paul Lührs den Torwart, mit einem Flachschuss in die lange Ecke, bezwingen und das 2:0 erzielen. Danach sorgte dann Christoph Zorn mit einem Doppelpack für den 4:0 entstand. Das 3:0 konnte er durch etwas Dusel mit einer verunglückten Flanke erzielen und beim 4:0 schob er nach einem schönen Solo ein. Außerdem scheiterte Sascha Kroll noch nach einem bösen Foul an Tom Renner an dem überragenden Schlussmann aus Zorbau durch einen Foulelfmeter

Nach dem 2:0 nahm man das Tempo deutlich zurück und spielte fast wie im Training, was dem Gegner wohl gar nicht gefiel und man so einige üble Fouls, insbesondere Tom Renner und Felix Sieb, einstecken musste.

Damit blieb man nun im vierten Spiel hinten zu Null (großes Lob an die Abwehr) und konnte den Druck auf Braunsbedra erfolgreich vergrößern.

Jedoch muss dann am nächsten Wochenende über die gesamten 90 Minuten die Konzentration da sein.