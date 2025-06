"Könnte mir vorstellen, dass Leverkusen sich auch so gefühlt hat!"

Arterns Kapitän Bastian Rüder war die letzten Wochen aufgrund einer Verletzung leider nur als Zuschauer bei den Spielen dabei. Im Interview mit FuPa Thüringen verrät der 27-Jährige was seine Mannschaft ausmacht und äußert sich zu aktuellen Transfergerüchten. Ein weiteres Ziel steht in dieser Saison auch noch auf dem Plan, sodass zur Meisterfeier vielleicht noch eine weitere Party hinzukommt...

FuPa Thüringen: Hi Bastian und erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Meistertitel in der Kreisoberliga! Wie lief das Spiel in Lipprechterode aus deiner Sicht? Nach einem Rückstand habt ihr das Spiel kurz vor Schluss noch gedreht. Gab es zwischenzeitlich den Gedanken, dass der Meisterkampf doch nochmal spannend wird, wenn die Punkte auf der Strecke bleiben?

Bastian Rüdiger: Die letzten Wochen haben sich schon sehr gut angesehen von außen. Die Jungs haben da einen sehr soliden Fußball gespielt. Da so ein Stück weit ein kleines Selbstverständnis reingekommen, dass wir die Spiele ziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich Leverkusen letzte Saison auch so gefühlt hat. Auch in Lipprechterode hat es sich von außen so angefühlt, dass wir ähnlich wie im Aufeinandertreffen im Pokal nach Rückstand nochmal zurückkommen und das Spiel drehen. Druck hab ich in der Form aber nicht vernommen und den hat sich die Mannschaft auch nicht gemacht, da sie ziemlich gefestigt ist und es auch okay gewesen wäre, wenn es diese Saison nicht geklappt hätte.