Königstransfer: Neetze holt Behrens vom LSK

Corvin Behrens gehörte in den vergangenen zwei Spielzeiten zu den prägenden Figuren beim Lüneburger SK Hansa. Einen Großteil seiner Laufbahn verbrachte der Offensivakteur in der Regionalliga, doch nun zieht es ihn zum Bezirksligisten TuS Neetze.

Schon bei der Verkündung des LSK-Abschieds sagte Behrens: „Ich will gerne noch ein Jahr spielen. Aber mit weniger Aufwand als Oberliga." Letztlich entschied er sich trotz seines Wohnsitzes in Hamburg für den TuS Neetze: „Ich hänge sehr an der Lüneburger Region, spiele regelmäßig Golf in Adendorf mit Freunden. Das kann ich jetzt gut mit dem Training in Neetze verbinden", erklärte der 38-Jährige seinen Entschluss im Gespräch mit der Lüneburger Landeszeitung .

Behrens soll die junge Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz führen. „Corvin ist megafit, er hat eine sehr professionelle Einstellung zum Sport", betonte Teammanager Marco Schulze. Dass er auch im höheren Fußballalter noch herausragende Qualitäten mitbringt, ist ohnehin offensichtlich. So traf der Routinier während seiner LSK-Zeit in 45 Landesliga-Spielen gleich 33-mal. Eine ähnliche Quote dürfte er auch beim TuS anstreben. So gab der stets ambitionierte Behrens die Marschroute vor: „Neetze sollte relativ zeitnah wieder in der Landesliga vertreten sein. Vielleicht noch nicht wieder in einem Jahr, aber bald danach.“

