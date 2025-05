Kapitän Behrens verlässt den LSK

Corvin Behrens gehörte in den vergangenen zwei Jahren zu den prägenden Figuren beim Lüneburger SK Hansa. Den Weg in die Oberliga wird er trotz seiner herausragenden fußballerischen Qualitäten allerdings nicht mit antreten.

„Meine Freundin Annelie und ich haben seit April eine Tochter, unsere Karla. Da verändert sich das Leben. Außerdem sind wir Ende 2023 von Bardowick nach Hamburg gezogen. Aus diesen Gründen kann ich den Aufwand, den die Oberliga beim LSK erfordert, nicht mehr leisten", erklärte der Offensivakteur seinen Rückzug in der Vereinsmitteilung.

Seit seiner Rückkehr im Sommer 2023 erzielte der schon in der Jugend für den LSK auflaufende Behrens in 40 Einsätzen 30 Tore, war zudem dank seiner hohen Spielintelligenz an der Entstehung zahlreicher Treffer beteiligt. Seit der Trennung von Dennis Tornieporth unterstützte er zudem Interimscoach Melih Kavukcu in seiner Arbeit.