Königstransfer endlich perfekt - Ex-Profi unterschreibt bei RW Ahlen

Pourié blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere im In- und Ausland zurück. Der Rechtsfuß wurde in der Jugend unter anderem beim FC Liverpool und Schalke 04 ausgebildet und schaffte bei den Königsblauen den Sprung in den Profikader. Es folgten Stationen beim FC Kopenhagen und Randers FC, bevor er nach Deutschland zurückkehrte und beim Karlsruher SC seine Spuren hinterließ. Beim KSC wurde Pourié Torschützenkönig und stieg in die 2. Bundesliga auf.

Mit 165 Einsätzen in der 3. Liga und 34 Spielen in der 2. Bundesliga bringt Pourié nicht nur reichlich Erfahrung aus dem deutschen Profi-Fußball mit, sondern auch aus der dänischen Superliga, in der er 134 Spiele absolvierte. Besonders bemerkenswert: mit dem FC Kopenhagen lief er in der UEFA Champions League gegen Juventus Turin und Real Madrid auf.