Königsdorf zerlegt Weiden: Ohno-Elf feiert „hochverdienten Heimsieg“ Mittelrheinliga: Die Krise von Abstiegskandidat Teutonia Weiden verschärft sich immer weiter. In Königsdorf geht der Tabellenvorletzte chancenlos baden und unterliegt mit 0:6 (0:3). von Tom Kunze · Heute, 08:54 Uhr · 0 Leser

Königsdorf setzt seinen Lauf weiter fort. – Foto: Michael Schnieders

Der Tiefpunkt der wochenlangen Formdelle von Kellerkind FC Teutonia Weiden scheint erreicht: Am 22. Spieltag der Mittelrheinliga kassiert das Team von Chefcoach Cemil Temür ein halbes Dutzend Tore und unterliegt dem TuS Blau-Weiß Königsdorf schlussendlich mit 0:6. Für den abstiegsbedrohten Tabellenvorletzten ist es bereits die vierte Niederlage in Serie, wohingegen Königsdorf erstmals in dieser Spielzeit drei Ligaspiele in Folge gewinnt. Dieser Meilenstein stimmt allen voran Übungsleiter Takahito Ohno positiv, der die Leistung seiner Mannschaft nach Spielende in höchsten Tönen lobt.

Kurmali-Hattrick sorgt für klare Verhältnisse Die Ausgangslage war vor Spielbeginn angesichts der verschiedenen Formkurven klar. Dass die Partie schlussendlich dermaßen einseitig verlaufen sollte, war jedoch nicht zu erahnen. Während Königsdorf nach Erfolgen über Tabellennachbar SpVg Porz (3:1) und den FC Wegberg-Beeck (2:1) mit breiter Brust ins Heimspiel startete, stand die Teutonia nach Niederlagen gegen den SSV Bornheim (0:4), den Siegburger SV (Nichtantritt) und die Sportfreunde Düren (3:4) gehörig unter Druck. Diesem konnte die Teutonia schlussendlich nicht standhalten, was sich im Endresultat klar bemerkbar macht. Schon nach sechs absolvierten Minuten war es BW-Stürmer Kevin Marnu, der die Vorarbeit von Kapitän Noah Can Kurmali zum frühen Führungstreffer der Hausherren verwertete. Wenig später war es dann der Vorlagengeber höchstselbst, der mit seinem zehnten Saisontreffer auf 2:0 stellte (23.). Noch vor der Pause erhöhte Lukas Pesch auf 3:0 (32.) und sorgte somit bereits vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse. Auch nach dem Wiederbeginn übernahmen die Blau-Weißen die Kontrolle und knipsten munter weiter: Nachdem Königsdorfs Top-Torjäger Kurmali unmittelbar nach dem Wiederanpfiff zunächst per Foulelfmeter das 4:0 verantwortete (47.), ließ Joker Deniz Güllü fünf Minuten vor Spielende Tagestreffer Nummer fünf folgen (84.). In der Nachspielzeit vollendete Matchwinner Kurmali dann noch zum 6:0-Endstand (90+1.).