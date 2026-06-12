Königsdorf setzt auf Bewährtes: Verträge mit Balik und Ohno verlängert Nach einer erfolgreichen Saison in der Mittelrheinliga und starken Leistungen im Nachwuchsbereich bleiben dem TuS Königsdorf zwei wichtige Trainer erhalten. von red · Heute, 11:31 Uhr · 0 Leser

Haben verlängert: Ufuk Balik und Taka Ohno. – Foto: TuS Königsdorf

Die Fußballabteilung des TuS Blau-Weiß Königsdorf kann auf eine überaus erfolgreiche Saison zurückblicken. Während die erste Mannschaft nach einem größeren personellen Umbruch eine starke Spielzeit in der Mittelrheinliga absolvierte, sorgte auch die U19 mit einem hervorragenden dritten Tabellenplatz für positive Schlagzeilen.

Nun hat der Verein die nächsten Personalentscheidungen getroffen und die Zusammenarbeit mit den Trainern Ufuk Balik und Taka Ohno verlängert. Damit setzt der Klub seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort. „Ich habe mich in Königsdorf vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt und wurde sowohl von der Mannschaft als auch vom Verein hervorragend aufgenommen. Deshalb war die Entscheidung zu verlängern für mich keine große Frage“, erklärt Ufuk Balik. „Ich konnte mich hier sportlich, aber auch persönlich weiter verbessern und freue mich darauf, diesen Weg gemeinsam in der kommenden Saison fortzusetzen.“

Vertrauen in die Trainerarbeit Auch Taka Ohno sieht seine Zukunft weiterhin beim TuS Königsdorf und betont die Unterstützung, die er im Verein erfahren hat. „Ich möchte mich zuerst bei unserer Fußballabteilung und dem Verein bedanken, dass sie mir diese Saison so viel geholfen haben und mir ihr Vertrauen gegeben haben. Ich bin jung und ein noch unerfahrener Trainer. Genau deswegen bin ich dankbar, dass ich als Trainer für den Verein arbeiten darf“, sagt Ohno. „Für mich ist es nicht schwer, diese Entscheidung zu treffen, und ich freue mich wieder sehr auf die Arbeit mit den jungen Spielern und die große Herausforderung Klassenerhalt.“ Große Zufriedenheit über die Vertragsverlängerungen herrscht auch beim Geschäftsführer der Fußballabteilung, Andreas Frings: „Wir blicken auf eine äußerst erfolgreiche Saison unserer U19 und unserer ersten Mannschaft in der Mittelrheinliga zurück. Beide Mannschaften haben auf diesem hohen Niveau nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch durch ihren starken Zusammenhalt und ausgeprägten Teamgeist begeistert. Besonders erfreulich ist dabei die Leistung unserer jungen Spieler, die einen wichtigen Beitrag zu diesem Erfolg geleistet haben.“