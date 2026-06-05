Königsdorf baut auf die eigene Jugend

– Foto: Michael Schnieders

Der TuS Königsdorf setzt in der Mittelrheinliga weiter stark auf den eigenen Nachwuchs. Bereits aktuell stehen neun Spieler im Kader der ersten Mannschaft, die zuvor die U19 des Vereins durchlaufen haben. Zur kommenden Saison sollen voraussichtlich sechs weitere Spieler aus dem Jugendbereich dazukommen.

„Wir sind sehr froh, dass wir so vielen unserer U19-Spieler die Möglichkeit bieten können, sich auf höchstem Amateurniveau beweisen und weiter verbessern zu können“, sagt Markus Szyma. Der Klub sieht darin einen wichtigen Baustein seiner sportlichen Ausrichtung.

Auch innerhalb der Seniorenabteilung funktioniert der Austausch eng. „Die Kommunikation innerhalb der Seniorenabteilung ist hervorragend. Einige Spieler aus dem Unterbau konnten bereits Erfahrungen in der ersten Herren sammeln“, erklärt Syma. Für Spieler aus den nachrückenden Teams eröffnet sich damit bei guten Leistungen auch die Perspektive, bei der ersten Mannschaft mitzutrainieren oder dort Spielpraxis zu sammeln.