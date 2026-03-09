Königsborn blamiert Altenbochum mit 9:0 – Todesfall in Marl Der 19. Spieltag der Landesliga Staffel 3 im Überblick. von red · Heute, 13:50 Uhr · 0 Leser

Enes Sali (in weiß) überragte beim KSV mit vier Treffern. – Foto: Sascha Skroblin

War das die endgültige Vorentscheidung im Meisterschaftskampf? Tabellenführer FC Roj leistete am 19. Spieltag bei Kellerkind SF Wanne-Eickel einen Kraftakt und gewann nach 0:2-Pausenrückstand noch mit 3:2. Gefeierter Mann des Tages war der eingewechselte Florian Juka, der in der 83. Minute vom Punkt ausglich und drei Zeigerumdrehungen später mit seinem zweiten Treffer für die komplette Wende sorgte, nachdem Amine Ennaji wenige Sekunden nach Wiederanpfiff die Aufholjagd eingeleitet hatte.

Roj hat nun satte 13 Zähler Vorsprung auf den VfL Kamen und profitierte davon, dass sich dieser im direkten Verfolgerduell 2:2 vom SV Wanne 11 trennte. Allerdings steht noch die Wertung der am vergangenen Spieltag abgebrochenen Begegnung der Kamener beim BV Herne-Süd aus, sodass der VfL im besten Fall noch auf zehn Punkte verkürzen könnte. Nichtsdestotrotz käme es einer Sensation gleich, sollte Roj dieses Polster noch verspielen. Todesfall in Marl überschattet Spieltag Den Sprung auf Tabellenplatz zwei verpasste hingegen der FC Marl, der dem BV Herne-Süd mit 0:2 unterlag und seinen Trainer Thomas Falkowski in der ersten Häfte mit Rot verlor. Der Sport rückte an diesem Nachmittag allerdings in den Hintergrund. Einer der beiden Linienrichter brach nach dem Spiel zusammen und verstarb trotz eingeleiteter Hilfeleistungen am selben Tag im Krankenhaus.