Königsborn blamiert Altenbochum mit 9:0 – Todesfall in Marl

War das die endgültige Vorentscheidung im Meisterschaftskampf? Tabellenführer FC Roj leistete am 19. Spieltag bei Kellerkind SF Wanne-Eickel einen Kraftakt und gewann nach 0:2-Pausenrückstand noch mit 3:2. Gefeierter Mann des Tages war der eingewechselte Florian Juka, der in der 83. Minute vom Punkt ausglich und drei Zeigerumdrehungen später mit seinem zweiten Treffer für die komplette Wende sorgte, nachdem Amine Ennaji wenige Sekunden nach Wiederanpfiff die Aufholjagd eingeleitet hatte.
Roj hat nun satte 13 Zähler Vorsprung auf den VfL Kamen und profitierte davon, dass sich dieser im direkten Verfolgerduell 2:2 vom SV Wanne 11 trennte. Allerdings steht noch die Wertung der am vergangenen Spieltag abgebrochenen Begegnung der Kamener beim BV Herne-Süd aus, sodass der VfL im besten Fall noch auf zehn Punkte verkürzen könnte. Nichtsdestotrotz käme es einer Sensation gleich, sollte Roj dieses Polster noch verspielen.
Den Sprung auf Tabellenplatz zwei verpasste hingegen der FC Marl, der dem BV Herne-Süd mit 0:2 unterlag und seinen Trainer Thomas Falkowski in der ersten Häfte mit Rot verlor. Der Sport rückte an diesem Nachmittag allerdings in den Hintergrund. Einer der beiden Linienrichter brach nach dem Spiel zusammen und verstarb trotz eingeleiteter Hilfeleistungen am selben Tag im Krankenhaus.
Wie die "Marler Zeitung" berichtet, habe es rund 45 Minuten nach Abpfiff beim Gang aus der Kabine erhebliche gesundheitliche Probleme beim Linienrichter gegeben. Unter der Terrasse des Marler Vereinsheims wurden sofort Erste Hilfe-Maßnahmen eingeleitet. Dabei wirkte auch Marls Torhüter Florian Kraft mit, der hauptberuflich als Feuerwehrmann arbeitet. Wenige Minute später traf ein Rettungswagen mit Notarzt ein, der den Linienrichter ins Krankenhaus brachte. Von dort erreichte die Beteiligten am Abend die traurige Nachricht, dass der Mann verstorben ist. "Der FC Marl hat sich sehr fürsorglich verhalten. Wie alle habe ich gehofft, dass die Sache gut ausgeht. Dass es dann anders gekommen ist, hat uns alle sehr getroffen", wird Staffelleiter Klaus Overwien in der "Marler Zeitung" zitiert. Seine Gedanken seien vor allem bei der Familie des Verstorbenen.
Im Tabellenmittelfeld konnte der SV Brackel nach zwei Niederlagen wieder gewinnen und das Sechs-Punkte-Spiel gegen den TuS Harpen mit 2:1 für sich entscheiden, wodurch man die Abstiegsränge auf sechs Zähler distanzieren konnte. Auf den ersten Dreier des Jahres wartet weiterhin der SV Sodingen, der auch gegen den TuS Eichlinghofen leer ausging. Aleksandar Djordjevic erzielte in der 75. Minute den Siegtreffer zum 1:0 für die Dortmunder.
Sodingen rutschte auf den ersten Nichtabstiegsplatz ab, da sich der Hombrucher SV mit 5:2 gegen YEG Hassel durchsetzen konnte und punktetechnisch nun mit den Gelsenkirchenern gleichziehen konnte (20 Punkte). Berechtigte Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt darf plötzlich wieder der SuS Kaiserau schöpfen. Das einst abgeschlagene Schlusslicht gewann das richtungsweisende Spiel beim Vorletzten TuS Hannibal mit 2:0 und hat nur noch sechs Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Für Hannibal war es nach dem überraschenden Remis bei Wanne 11 in der Vorwoche ein herber Dämpfer.
Für das größte Ausrufezeichen des Spieltags sorgte allerdings der Königsborner SV, der den FC Altenbochum im Mittelfeld-Duell mit sage und schreibe 9:0 vom Platz fegte. Zur 3:0-Pausenführung gelang dem überragendem Enes Sali ein lupenreiner Hattrick, der seine Leistung mit seinem vierten Treffer zum zwischenzeitlichen 5:0 toppen konnte.
KSV-Trainer Arndt Kleppel bilanzierte beim Portal "Sport Kreis Unna": " Wir haben heute die Fehler ausgenutzt, die der Gegner gemacht hat. Wir haben aber zehn, zwölf Minuten gebraucht, um reinzukommen. Es gab viele Veränderungen in der Startformation, es waren einige junge Spieler drin. Sie haben alle ihren Job gemacht. Vom Kollektiv her war das eine sehr gute Leistung. Wenn wir in Führung gehen, bekommen wir Rückenwind und dann gewinnen wir meistens auch. So kam es auch. Das 9:0 will ich nicht überbewerten. Solche Spiele kommen vor. Schön, wir sind rückrundenmäßig betrachtet jetzt mit sieben Punkten aus den vier Spielen in die Rückrunde gekommen. Wir sind von daher im Soll. Vom Kollektiv her war das eine gute Leistung. Wir müssen konzentriert weiterarbeiten."
Entsprechend bedient war sein Gegenüber Axel Sundermann in der "WAZ": "Das darf einfach nicht passieren. Von der Nummer 1 bis zur Nummer 11 waren wir in diesen 90 Minuten voller individueller Fehler."
20. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr VfL Kamen - SuS Kaiserau
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Altenbochum - SV Sodingen
So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Harpen - Königsborner SV
So., 15.03.26 15:00 Uhr YEG Hassel - FC Roj Dortmund
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Wanne 11 - FC Marl
So., 15.03.26 15:15 Uhr SV Brackel 06 - SF Wanne-Eickel
So., 15.03.26 15:15 Uhr TuS Eichlinghofen - TuS Hannibal
So., 15.03.26 15:15 Uhr BV Herne-Süd - Hombrucher SV 09/72
SV Sodingen – TuS Eichlinghofen 0:1
SV Sodingen: Jan Zielke, Ensar Candag, Aker Arslan-Ali, Veli Cetin (78. Ilias Dimopoulos), Ramazan Bünjamin Karatas (69. Alexandros Dimopoulos), Baris Köktürk, Koray Basar (54. Nikita Mekh), Kayra Candag, Ayob Dani Hammdi, Özberk Ören (62. Chukwu Ifeanyi), Chidiebere Collins Agita - Trainer: Christian Knappmann
TuS Eichlinghofen: Andreas Lichtner, Florian Peterhülseweh (46. Roman David Geist), Emmanuel Nagel, Gilmar Veigas Mendes, Mustafa Yüksel (66. Semih Akdeniz), Mahir Boran Cenan, Kagan Atalay (66. Ahmed Ersoy), Mohamed Yarhdi, Fynn Gedaschke (82. Jan Westerheide), Kevin Großkreutz, Marvin Schuster (60. Aleksandar Djordjevic) - Trainer: Marc Neul
Schiedsrichter: Moritz Busch-Tolkemitt - Zuschauer: 69
Tore: 0:1 Aleksandar Djordjevic (75.)
TuS Hannibal – SuS Kaiserau 0:2
TuS Hannibal: Michael Reznik, Anton Pavic, Eumin Song, Oualid Atriki (86. Adham Kaderi), Redon Cenaj, Amir Ibrahim Zergoun, Durmus Berkay Ertugrul, Anes Omerovic, Harrison Daniel Uchenna (86. Tarek El Mohammadi), Yassir Mhani (82. Chidera Odum), Oktay Ipek (72. Soufian Laghrissi) - Trainer: Mounir Bazzani
SuS Kaiserau: Jonas Trebing, Henning Ulrich Steffen, Akif Cakmak, Daniel Lourenco Suzano, Ole-Lasse Lohmann, Lasse Schiedel, Fabian Lleshaj (87. Fabio Pospiech), Bryan Ojiako, Michael Seifert (46. Timo Milcarek), Tarik Kurt, Baran Yörük (73. Noah Pebler) - Trainer: Steffen Köhn
Schiedsrichter: David Hennig (Duisburg) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Tarik Kurt (65.), 0:2 Lasse Schiedel (79.)
Gelb-Rot: Redon Cenaj (89./TuS Hannibal/)
VfL Kamen – SV Wanne 11 2:2
VfL Kamen: Joel Kiranyaz, Luca Christopher Hildebrandt, Yakup Kilinc, Ünal Kurtulus, Rahim Kocakus, Can Demircan, Devin Ugur (75. Charalampos Stefanidis), Mohammed Nur Celik, Mirco Gohr, Elmar Skrijelj (71. Görkem Ücüncü), Dustin Jurkiewicz (62. Ahmet Karaduman) - Trainer: Mehmet Kara
SV Wanne 11: Niclas Jahn, Can Haki Polat, Orkun Koymali, Marc Flaczek, Nick Stehl, Eyyüb Aydinli, Johannes Debski, Niklas Orlowski, Onur Koymali (73. Samed Dilsiz), Ahmed Omar (88. Justin Maximilian Mieszczak) - Trainer: Franko Pepe
Schiedsrichter: Lucas Krämer (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Mirco Gohr (8.), 1:1 Ahmed Omar (9.), 2:1 Elmar Skrijelj (62.), 2:2 Orkun Koymali (64.)
FC Marl – BV Herne-Süd 0:2
FC Marl: Jonas Gröner, Paul Wilhelm, Michael Zoladz, Tim Rachnj, Roque David Sartory, Niklas Baf, Kim Völkel, David Sdzuy, Gökhan Turan, Phil Janicki, Tyler Mehnert - Trainer: Thomas Falkowski
BV Herne-Süd: Dominik Ratsch, Marvin Wronowski, Cedric Geduttis, Dominik Lücke, Ibrahim Isler, Bilal Omeirat, Marcus Piossek, Marc Pape, Jan Tegtmeier, Ahmet Mizrak, Dominik Hanemann - Spielertrainer: Marcus Piossek
Schiedsrichter: Noah Bode
Tore: 0:1 Marc Pape (41.), 0:2 Dominik Hanemann (66.)
Gelb-Rot: Bilal Omeirat (68./BV Herne-Süd/)
Hombrucher SV 09/72 – YEG Hassel 5:2
Hombrucher SV 09/72: Luis-Alexander Hamme, Robin Vargues Martins, Domenico Palmieri, Arthur Stanley Feldbrugge, Jannik Tipkemper, Dillon Aquinas Nesaraj (21. Williams Landa), Alexander Bernhard (77. Christian Peters), Kevin Mattes, Fabian Vargues Martins (70. Julien-Maurice Götzen), Kilian Zierhorst (88. Jonah Laurids Kilian), Luca Marco De Angelis (61. Lion Mucolli) - Trainer: Karim Bouasker - Trainer: Maik Kortzak
YEG Hassel: Akin Ergin, Onour Kara Ali, Burak Uysal (80. Kadir Gökyar), Chi Jason Ateghang, Masaaki Okuno (54. Mesut Özkaya), Tokiya Monno, Gaito Yamada, Emirhan Catakli, Thomas Quayson Tabi (71. Maxim Djatlev), Jerome Kapenda (57. Riku Tome), Yüksel Terzicik - Trainer: Cihan Yilmaz
Schiedsrichter: Kilian Lemmer - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Luca Marco De Angelis (24.), 1:1 Yüksel Terzicik (43. Foulelfmeter), 2:1 Kevin Mattes (50.), 3:1 Arthur Stanley Feldbrugge (53.), 3:2 Yüksel Terzicik (66.), 4:2 Julien-Maurice Götzen (83.), 5:2 Kilian Zierhorst (85.)
SF Wanne-Eickel – FC Roj Dortmund 2:3
SF Wanne-Eickel: Gian-Luca Ugolini, Anouar Magrouda (63. Nils Ölcek), Arthur Nakalyuzhnyy, Efe Kamil Acar, Emircan Savurgan, Ismael Diaby (79. Raman Derwish), Rohbar Derwish (58. Anthony Erhahon), Klaus Felix Ndoki, Vladyslav Vatav, Özkan Cagir, Burak Ates - Trainer: Marc Wellnitz
FC Roj Dortmund: Ivan Mandusic, Viktor Siljeg, Amine Ennaji, Salih Arabaci (37. Baris Ahmet Durmus Afsar), Jeffrey Malcherek, Phil Rosenkranz, Zivko Radojcic (37. Florian Juka), Soufiane Laaouisset (46. Marcel Ramsey), Emre Yesilova (78. Hakan Cevirme), Mateus Ayala Cardoniz, Serhat Uzun (37. Maciej Adrian Bokemueller) - Trainer: Marcel Radke
Schiedsrichter: Marco Damm - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Özkan Cagir (20.), 2:0 Ismael Diaby (33.), 2:1 Amine Ennaji (46.), 2:2 Florian Juka (83. Foulelfmeter), 2:3 Florian Juka (86.)
SV Brackel 06 – TuS Harpen 2:1
SV Brackel 06: Mihajlo Mihajlovic, Anil Konya, Rron Sahiti (55. Anton Schefer), Nicholas Rous, Mohamed Achahboun (55. Joris Romanski), Abdellah Mohammed (85. Cedric Steffen Mielsch), Benedikt Buchholz, Heinrich Arrey Bakor, Malcolm Ferro (67. Ayman Maatoug Akalay), Anil Can Mert (67. Matti Schülke), William Valenti - Trainer: Egzon Gervalla
TuS Harpen: Luis Kaplik, Nico Böning, Marco Bakenecker, Jan Beeke Fischer (90. Allan Burfeind Bimete), Niklas Döhmen (75. Nico Ralph Brinkmann), Daniel Hoffmann (85. Alan Lakota), Adin Music, Jan Oberhagemann, Marco Jankowski, Rinim Haliti, Hamdi Kaya (67. Pascal Roßol) - Trainer: Björn Lübbehusen
Schiedsrichter: Mehmet Ercan - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Marco Bakenecker (1. Eigentor), 1:1 Rinim Haliti (30.), 2:1 William Valenti (75.)
Königsborner SV – FC Altenbochum 9:0
Königsborner SV: Lukas Leuchtmann, Kareem Aichi, Yannick Tönnes, Soufian Maatalla (60. Maximilian Brüwer), David Haseldiek, Soner Aydin, Luke Voß (79. Veit-Laurin Lange-Wettklo), Taha Efe (60. Luca Becker), Val-Leander Wettklo, Marvin Noah Pietryga (71. Asvigan Nagendran), Enes Sali (60. Robin Flechsig) - Trainer: Arndt Kempel
FC Altenbochum: Raciel Peralta González, Marte Drews (71. Maximilian Fritz), Kenneth Neumann, Till Sittartz, Marco-Rosario Costanzino (60. Till Reinmöller), Niklas Leser, Luca Chaladze, Jassin Bousouf (46. Robin Luca Brunsberg), Diego Rocha Martinez (60. Merdan Toku), Abdoul Aziz Ouedraogo, Ivo Kleinschwärzer - Trainer: Axel Sundermann
Schiedsrichter: Tim Morfeld - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Enes Sali (23.), 2:0 Enes Sali (26.), 3:0 Enes Sali (40.), 4:0 Marvin Noah Pietryga (52.), 5:0 Enes Sali (58.), 6:0 David Haseldiek (60.), 7:0 Robin Flechsig (62.), 8:0 Val-Leander Wettklo (65.), 9:0 Asvigan Nagendran (78.)