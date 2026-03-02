Landesliga-Skandal: Spiel in Herne-Süd nach 20 Minuten abgebrochen Spielabbruch in der Landesliga Staffel 3 von Isaija Zecevic · Heute, 08:50 Uhr · 0 Leser

BV Herne-Süd steht im Niemandsland der Landesliga 3. Trotzdem eskalierte am gestrigen Sonntag das Heimspiel gegen den VfL Kamen (Archivfoto). – Foto: Joachim Josephs

Am 18. Spieltag der Landesliga Westfalen Staffel 3 sorgte die Partie zwischen BV Herne-Süd und VfL Kamen für Aufsehen. Die Begegnung endete bereits nach nur 20 Minuten in einem dramatischen Abbruch. Zu diesem Zeitpunkt führte Kamen durch frühe Tore von Kocakus (3.) und Skrijelj (18.) mit 2:0 und hatte die Partie klar unter Kontrolle.

VfL-Trainer Mehmet Kara äußerte sich zunächst zufrieden über die Leistung seines Teams: „Wir führten 2:0, haben die Partie beherrscht und alles nach Plan gespielt.“ Die Situation eskalierte kurz darauf. Hernes Nicolai Lux, 34 Jahre alt, Mittelfeldspieler und erfahrener Akteur mit über 240 Bezirks- und Landesliga-Spielen in seiner Karriere, und VfL-Kapitän Emre Demir gerieten in einem Zweikampf aneinander. Über diese Auseinandersetzung gibt es verschiedene Sichtweisen. Letztlich soll es zu einem Schubser von Lux gegen Demir gekommen sein, so dass Demir die Gelbe Karte erhielt und Lux die Rote Karte.