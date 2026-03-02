Landesliga-Skandal: Spiel in Herne-Süd nach 20 Minuten abgebrochen

Am 18. Spieltag der Landesliga Westfalen Staffel 3 sorgte die Partie zwischen BV Herne-Süd und VfL Kamen für Aufsehen. Die Begegnung endete bereits nach nur 20 Minuten in einem dramatischen Abbruch. Zu diesem Zeitpunkt führte Kamen durch frühe Tore von Kocakus (3.) und Skrijelj (18.) mit 2:0 und hatte die Partie klar unter Kontrolle.
VfL-Trainer Mehmet Kara äußerte sich zunächst zufrieden über die Leistung seines Teams: „Wir führten 2:0, haben die Partie beherrscht und alles nach Plan gespielt.“ Die Situation eskalierte kurz darauf.
Hernes Nicolai Lux, 34 Jahre alt, Mittelfeldspieler und erfahrener Akteur mit über 240 Bezirks- und Landesliga-Spielen in seiner Karriere, und VfL-Kapitän Emre Demir gerieten in einem Zweikampf aneinander. Über diese Auseinandersetzung gibt es verschiedene Sichtweisen. Letztlich soll es zu einem Schubser von Lux gegen Demir gekommen sein, so dass Demir die Gelbe Karte erhielt und Lux die Rote Karte.
Was danach passierte, wird in der Schwere der Tat erneut unterschiedlich beschrieben. Lux musste aufgrund seines Platzverweises das Feld verlassen. Dieser Vorgang verlief jedoch nicht leise, da Lux vermeintlich provoziert wurde. Der Schiedsrichter-Assistent kam von hinten, um Lux zu beruhigen, und fasste ihn an. Daraufhin kam es beim Losreißen zu einem Schlag von Lux gegen den Schiedsrichter-Assistenten und der Schiedsrichter entschied, das Spiel abzubrechen.
Laut BV-Trainer Marcus Piossek hat Schiedsrichter Justin Boom in den Sonderbericht eingetragen, dass der Schiedsrichter-Assistent von Lux in den Solarplexus geschlagen wurde und daraufhin keine Luft mehr bekam. Umstände, die die Herner vehement bestreiten. „Und dafür habe ich viele Zeugen“, sagt BV-Vorsitzender Markus Fernau. „Die haben alle gesehen, dass der Erstkontakt vom Linienrichter ausging.“
Über die Wertung wird nun das FLVW-Sportgericht entscheiden müssen. Sollte der Spielabbruch Herne-Süd angelastet werden, würde die Wertung zugunsten des VfL Kamen ausfallen. Offen ist auch, mit welcher Sperre Lux nach seiner Roten Karte sowie der Aktion, die zum Spielabbruch führte, zu rechnen hat.