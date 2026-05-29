"Königs-Transfer": Landsberg holt Memmingen-Kapitän Bauer FCM-Kapitän David Bauer verstärkt die Verteidigung des Regionalliga-Aufsteigers von Thomas Ernstberger · Gestern, 21:10 Uhr · 0 Leser

Kapitän Max Holdenrieder bleibt Landsberg auch in der Regionalliga treu – Foto: Thomas Ernstberger

14 Spieler aus dem Bayernliga-Aufstiegs-Kader 2025/26 bleiben auch in der Regionalliga beim TSV Landsberg. Gibt's Punktspiele gegen 1860 München?

Landsberg - Der Kader des Regionalliga-Aufsteiger TSV Landsberg nimmt Formen an, die erste Top-Verstärkung kommt von einem Liga-Konkurrenten.

Nachdem der Trainerstab mit Chefcoach René Schröder (36), Co-Trainer Pascal Leyer (36) und Torwarttrainer Dragan Kozul (55) komplett ist, stehen auchn die ersten beiden Neuzugänge sowie vier Abgänge fest. Neben Benny Auburger (25/DJK Vilzing) und Maxi Berwein (30/1. FC Penzberg) werden auch Jannik Fippl (26) und Tino Reich (25) die Landsberger verlassen. Fippl hat bei Landesligist Türkgücü München unterschrieben, wohin es Reich zieht, ist noch nicht bekannt. Bekannt sind aber die ersten beiden neuen Spieler, die am 15. Juni beim ersten Training unter Schröder dabei sein werden. Von Regionalligist FC Memmingen stößt Innenverteidiger David Bauer (31) zu den Lechstädtern. Von Jahn Regensburg II soll Torwart Maurice Merkl (20) kommen. Bauer, eine 1,94 Meter große Abwehr-„Kante“, bringt jede Menge Erfahrung mit: Er hat mit Memmingen, dem TSV Rain/Lech (da auch zusammen mit René Schröder) und dem FC Augsburg II bereits 116 Mal in der Regionalliga gespielt, dazu kommen über 100 Einsätze in der Bayernliga.

Bauer, der zuletzt auch Kapitän der Memminger, gilt als der bisherige „Königstransfer“ der Landsberger. Maurice Merkl spielte in der Jugend beim FC Augsburg und stand in der abgelaufenen Saison 23 Mal für die Regensburger Zweite in der Bayernliga Nord im Tor. Er ist 1,90 Meter groß, gilt als großes Torwart-Talent – und ist ein gebürtiger Landsberger. Weitere Neuzugänge sind geplant. „Wir haben seit dem Aufstieg jede Menge Anfragen, viele Spieler wollen zu uns“, verrät der stellvertretende Abteilungsleiter Muriz Salemovic (37).