Köln dreht die Partie und erweitert Siegesserie gegen Gladbach

Die erste nennenswerte Torannäherung entfiel aber doch auf die Hausherren, Malek El Mala zielte aber noch recht deutlich am erhofften Ziel vorbei (9.). Konkreter wurde es dann fast im Gegenzug. Sauck ging mit großen Schritten die linke Seite entlang und prüfte Keeper Luis Hauer mit einem Flachschuss, doch die Szene blieb weiter am Leben. Der folgende Abschluss von Yannick Michaelis wurde nach vorne geblockt, schließlich setzte Jan Urbich seinen Versuch über das Tor (10.).

Die Partie hatte direkt zu Beginn ordentlich Zug drin, die Gäste aus Gladbach verzeichneten mehr Feldvorteile und zeigten vor allem in Person der auffälligen Außenspieler Kilian Sauck und Charles Herrmann eine gehörige Portion Spielwitz. Doch die Domstädter hielten besonders in den Zweikämpfen gut dagegen, lauerten in erster Linie aber auf sich anbietende Umschaltsituationen.

Köln dreht die Partie

Im Anschuss spielte sich die Partie zunächst zwischen den beiden Gefahrenzonen ab. So stachen die Fohlen sogar beinahe aus dem Nichts. Yannick Dasbach fand mit einer scharfen Flanke seinen Zielspieler Urbich im Zentrum, der sich von seinen Bewachern davonstahl und gegen die Laufrichtung von von Hauer zur Führung einköpfte (23.). Die Hausherren verpassten die direkte Antwort, als El Mala nach starker Vorarbeit von Safyan Toure die Kugel nur knapp am Tor vorbeispitzelte (25.). Es war nun ein offenes Spiel. Sauck (29.) und Nico Vidic (33.) forderten Hauer in höchster Not einzugreifen, auf der anderen Seite feuerte Etienne Borie das Spielgerät nach starker Einzelleistung am Pfosten vorbei (35.).

Nach dem Seitenwechsel blieb es eine spielerisch gut anzusehenden Angelegenheit. Die Kölner konnten aus ihren Möglichkeiten aber weiterhin noch keinen Ertrag erzielen. Ein Flugkopfball von Sargis Adamyan aus kurzer Distanz brachte Keeper Maximilian Neutgens ins Schwitzen (47.), auch wenig später musste der Schlussmann nach einem strammen Abschluss von Fayssal Harchaoui zupacken (49.). Gladbach war plötzlich nur noch im Rückwärtsgang und musste sich im Anschluss noch mehr strecken. Lion Schweers war im Laufduell mit Toure einen Schritt zu langsam und griff knapp vor dem eigene Strafraum zur Notbremse (54.). Die Hausherren nahmen den Schwung in Überzahl mit und spielten weiter mutig nach vorne. Nach einer flachen, scharfen Hereingabe ließ Neutgens die Kugel nur nach vorne abtropfen, Borie stand goldrichtig und drückte die Kugel ins leere Tor (58.).

Köln wollte daraufhin mehr, doch die Fohlen schienen die Druckphase ohne weitere Schäden überstanden zu haben. Doch ein ruhender Ball brachte die Kölner erstmals auf die Siegerstraße. Emin Kujovic schlug eine Eckstoß direkt auf den zweiten Pfosten. Die Kugel flog im hohen Bogen über den sich streckenden Neutgens, und fand schließlich über den Innenpfosten den Weg ins Tor (79.). In der Folge wollte Köln die Partie nun kontrollieren, Gladbach versuchte es mit immer mehr langen Bällen ins Zentrum. Sauck scheiterte unter anderem noch einmal an Hauer (84.). Final brachten die Hausherren die Partie aber über die Zeit, wodurch sie ihre eigene Siegesserie fortsetzen und gleichzeitig den Gladbachern den zweiten Dämpfer in Folge verpassen.

