Knippenberg kehrt zurück zur SG NKH

Schon seit 2 Jahren gibt es immer mal wieder Kontakt mit Tjark Knippenberg. Nun konnten wir den Vollblutstürmer von einer Rückkehr überzeugen. Knippenberg verbrachte seine ganze Fußball Jugend bei der JSG Neuenwalde, um anschließend für seinen Heimatort Hymendorf auf Torejagd zu gehen. Mit Mitte 20 folgte der Schritt zum TSV Stotel und der langsame Beginn einer Verletzungsmisere. So spielte der Angreifer zuletzt mit vielen Schulfreunden bei der SC Lehe Spaden 2. In der letzten Hinserie erzielte Knippenberg ganze 17 Tore in 8 Einsätzen. Nun hat ihn der Ehrgeiz nochmal gepackt und Tjark möchte beim Ziel Aufstieg mithelfen.

Knippenberg versteht es die Bälle ins Tor zu verwerten und kann dies mit beiden Füßen und per Kopf, ein echter Mittelstürmer. Einen großen Teil der Mannschaft kennt der 30-jährige Angreifer bereits bestens aus seiner Zeit beim Hymendorfer SV. Das Trainerduo Ölmez/Blust zeigt sich hocherfreut über diesen Wintertransfer.