Knappes Unterliegen für VfL Klosterbauerschaft gegen TV Elverdissen

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Kirchlengern

Wettbewerb: Kreisliga A

Spieltag: 5

Spielbericht: VfL Klosterbauerschaft gegen TV Elverdissen 0:1 (0:0)

Kirchlengern. Die Teams von Jörg Rodewald und Christoph Kampe trennen sich am Sonntag mit einem unspektakulären 0:1.

Das Spiel kommt nur langsam in Gang. Die erste Halbzeit vergeht ohne Treffer und die Teams gehen 0:0 in die Pause. Endlich, 20 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, bringt Brian Rhys Davies die Gäste in Führung (65).

In der verbleibenden Spielzeit versuchen beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Matthias Klassen kommt rein für Cedrik Westerbeck und Dennis Kondrat für Janko Waldeyer. Auf der Gastseite springen Valentin Atalan für Mahsum Celik und Darius Büker für Merlin Kaiser ein. Die Bemühungen bleiben jedoch vergeblich.

Es soll bei dem einen Tor bleiben. Der TV Elverdissen fährt erfolgreich nach Hause.

Platz sechs gehört den Elverdissern. Die Klosterbauerschafter rutschen auf Platz elf ab.

Die Aufstellungen: VfL Klosterbauerschaft - TV Elverdissen

VfL Klosterbauerschaft: Renee Terbeck (43), Janko Waldeyer (18), Florian Stockhecke (8), Yannik Fleischer (5), Adrian Bellopoja (9), Jonas Ueckermann (32), Hasib Ahmadi (10), Marvin Czylwick (99), Justin Malarski (29), Cedrik Westerbeck (77), Marcel Noltemeyer (26)

TV Elverdissen: Philipp Schmidt (20), Sebastian Stakelbeck (24), Mahsum Celik (21), Raphael Meier (26), Felix Klimas (1), Lucas Stiens (5), Merlin Kaiser (17), Thomas Barthel (18), Marius Wolff (33), Brian Rhys Davies (11), Jannik Vieth (16)

Schiedsrichter: Emil Menkhaus (Bünde)

Assistent: Veith Wüllner

Assistent: Marius Tönsmann



Themenseite: Kreisliga A Herford

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.